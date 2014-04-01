В июле 2017 года принцу Джорджу исполнится 4 года, а в сентябре он станет учеником. Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми переезжают в Лондон, где их старший ребенок пойдет в школу. Напомним, ранее представители британской королевской семьи прожили три года Норфолке, а их сын с января 2016-го посещал детский сад Westacre Montessori School Nursery.
Пресс-служба герцога и герцогини Кембриджских сегодня объявила, что Кейт и Уильям определились в выборе нового учебного заведения для принца Джорджа. В сентябре он пойдет в лондонскую школу Thomas’s Battersea, где вместе учатся и мальчики, и девочки. Ранее пресса писала, что Джордж станет учеником школы для мальчиков Wetherby, которую посещали его отец и дядя, но планы поменялись.
Директор школы Бен Томас публично поблагодарил королевскую семью за выбор его школы, год учебы Джорджа в которой обойдется Кейт и Уильяму в 23 тысячи долларов.
Источник: Сплетник
Пресс-служба герцога и герцогини Кембриджских сегодня объявила, что Кейт и Уильям определились в выборе нового учебного заведения для принца Джорджа. В сентябре он пойдет в лондонскую школу Thomas’s Battersea, где вместе учатся и мальчики, и девочки. Ранее пресса писала, что Джордж станет учеником школы для мальчиков Wetherby, которую посещали его отец и дядя, но планы поменялись.
Директор школы Бен Томас публично поблагодарил королевскую семью за выбор его школы, год учебы Джорджа в которой обойдется Кейт и Уильяму в 23 тысячи долларов.
Источник: Сплетник
- Просмотров: 56
Похожие новости