Жительница Линкольна сфотографировала летающее в небе полупрозрачное и будто бы энергетическое создание.
Женщина, радуясь теплому весеннему дню, отправилась на загородную прогулку. Она начала снимать ярко-голубое небо и деревья на опушке леса, когда заметила краем глаза необычное движение. Среди голых веток деревьев летела яркая переливающаяся сфера, окруженная прозрачным голубоватым ореолом.
Светящийся НЛО поднялся к макушкам деревьев, быстро по диагонали пересек небо в южном направлении, остановился на минуту, а затем на большой скорости улетел вверх. Причем все это время сфера двигалась совершенно беззвучно.
"Это было удивительно красиво! Я смотрела, не отрываясь. Но я понятия не имею, что я видела", - сообщила местная жительница во Всемирную сеть НЛО.
Женщина добавила, что несколько фотографий, которые были сделаны ею на мобильный телефон, совершенно не передают то, что она на самом деле не видела.
Источник: Паранормальные новости
Женщина, радуясь теплому весеннему дню, отправилась на загородную прогулку. Она начала снимать ярко-голубое небо и деревья на опушке леса, когда заметила краем глаза необычное движение. Среди голых веток деревьев летела яркая переливающаяся сфера, окруженная прозрачным голубоватым ореолом.
Светящийся НЛО поднялся к макушкам деревьев, быстро по диагонали пересек небо в южном направлении, остановился на минуту, а затем на большой скорости улетел вверх. Причем все это время сфера двигалась совершенно беззвучно.
"Это было удивительно красиво! Я смотрела, не отрываясь. Но я понятия не имею, что я видела", - сообщила местная жительница во Всемирную сеть НЛО.
Женщина добавила, что несколько фотографий, которые были сделаны ею на мобильный телефон, совершенно не передают то, что она на самом деле не видела.
Источник: Паранормальные новости
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