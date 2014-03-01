В акции "Час Земли" приняли участие жители 184 стран.
Как писала "Индустриалка", акция была основана в 2007 году, с тех пор ежегодно миллионы людей по всему миру в последнюю субботу марта выключают электричество на 1 час с 20:30 до 21:30. Цель акции – обратить внимание на проблемы изменения климата.
В акции "Час Земли" участвуют Биг-Бен, Вестминстерский дворец, Эйфелева башня, Колизей, Египетские пирамиды, Собор Святого Петра в Ватикане, Афинский акрополь, Голубая мечеть в Стамбуле, Сиднейский оперный театр, Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Читайте также: Украина перешла на летнее время.
Как писала "Индустриалка", акция была основана в 2007 году, с тех пор ежегодно миллионы людей по всему миру в последнюю субботу марта выключают электричество на 1 час с 20:30 до 21:30. Цель акции – обратить внимание на проблемы изменения климата.
В акции "Час Земли" участвуют Биг-Бен, Вестминстерский дворец, Эйфелева башня, Колизей, Египетские пирамиды, Собор Святого Петра в Ватикане, Афинский акрополь, Голубая мечеть в Стамбуле, Сиднейский оперный театр, Эмпайер-стейт-билдинг в Нью-Йорке.
Читайте также: Украина перешла на летнее время.
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