Создан набор смайликов-эмодзи по мотивам автопортретов иконы феминистического искусства Фриды Кало. Набор из 160 эмодзи FridaMoji доступен для iOS.
Создан и доступен в iTunes набор из 160 смайликов-эмодзи, созданных по мотивам автопортретов Фриды Кало, — FridaMoji. Автор этих эмодзи — графический дизайнер и галерист из Лос-Анджелеса Сэм Кантор.
Фрида Кало заинтересовала дизайнера, поскольку ее автопортреты, создававшиеся в течение всей жизни, передают широкий спектр состояний: боль, страсть, одиночество.
"Фрида идеально подходит для этого проекта, — считает Кантор, — она открыто передавала свои чувства. Какого еще художника лучше перевести на язык эмодзи, которые мы сегодня используем для выражения эмоций?"
Чтобы лучше познакомиться с творчеством художницы, Сэм Кантор посетил ее родную Мексику, смотрел ее работы.
Кстати, ранее Сэм Канторн делал подобные наборы эмодзи по мотивам работ Ван Гога, Баскиа и Яеи Кусамы.
"Индустриалка" также писала: "Пятьдесят оттенков белого запорожского художника".
Источник: Артгид.
Фото huffingtonpost.com.
Создан и доступен в iTunes набор из 160 смайликов-эмодзи, созданных по мотивам автопортретов Фриды Кало, — FridaMoji. Автор этих эмодзи — графический дизайнер и галерист из Лос-Анджелеса Сэм Кантор.
Фрида Кало заинтересовала дизайнера, поскольку ее автопортреты, создававшиеся в течение всей жизни, передают широкий спектр состояний: боль, страсть, одиночество.
"Фрида идеально подходит для этого проекта, — считает Кантор, — она открыто передавала свои чувства. Какого еще художника лучше перевести на язык эмодзи, которые мы сегодня используем для выражения эмоций?"
Чтобы лучше познакомиться с творчеством художницы, Сэм Кантор посетил ее родную Мексику, смотрел ее работы.
Кстати, ранее Сэм Канторн делал подобные наборы эмодзи по мотивам работ Ван Гога, Баскиа и Яеи Кусамы.
"Индустриалка" также писала: "Пятьдесят оттенков белого запорожского художника".
Источник: Артгид.
Фото huffingtonpost.com.
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