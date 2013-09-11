На западном побережье США вблизи озера Эльсинор американцы наблюдают массовое цветение диких цветов.
По мнению биологов, природное явление спровоцировала влажная зима. Тем временем северо-восточную часть страны накрыл поздний снежный шторм. Удивительное явление уже привлекло к цветущим полянам внимание сотен туристов.
Источник: Ubr
По мнению биологов, природное явление спровоцировала влажная зима. Тем временем северо-восточную часть страны накрыл поздний снежный шторм. Удивительное явление уже привлекло к цветущим полянам внимание сотен туристов.
Источник: Ubr
- Просмотров: 55
Похожие новости