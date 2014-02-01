За помещение площадью 1,86 кв. м., где даже невозможно встать в полный рост, люди платят 222 доллара США.
Мы часто жалуемся на наши жилищные условия, мол, маленькие квартиры, где нет места, чтобы разгуляться, а где-то людям приходится жить в узких комнатушках, больше похожих на гробы.
Источник: Ubr
Мы часто жалуемся на наши жилищные условия, мол, маленькие квартиры, где нет места, чтобы разгуляться, а где-то людям приходится жить в узких комнатушках, больше похожих на гробы.
Источник: Ubr
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