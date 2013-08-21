Как назвать ребенка? Этот вопрос волнует родителей еще до рождения ребенка. Имя, отчество и время рождения каким-то образом неразрывно связаны с характером и судьбой человека.
Как назвать ребенка, родившегося в зимние месяцы
Считается, что деткам, родившимся зимой, нужно давать "мягкие", певучие имена, чтобы не усугублять суровость, заложенную самой природой. Иначе ваш малыш может вырасти чрезмерно агрессивным и озлобленным ребенком. И прежде, чем дать имя своему ребенку, подумайте о том, как оно будет сочетаться с отчеством.
Зима – время рождения талантливых и целеустремленных людей. Характер у людей, рожденных зимой - сложный, они склонны к конфликтам, могут возникнуть проблемы в общении.
Декабрь – время рождения вспыльчивых и эмоциональных детей. Неотъемлемой частью их характера станет настойчивость.
Январь – терпеливость, уравновешенность и любовь к самостоятельному труду станут основой характера детей, рожденных в этом месяце.
Февраль – это месяц рождения людей со сложным и непредсказуемым характером. Им присуща смелость и решительность. Назвать ребенка, рожденного зимой, следует мягким именем. Это сгладит суровость, заложенную природой.
Как назвать ребенка, родившегося в декабре
Декабрьские имена для мальчиков
Роман, Платон, Анатолий, Григорий, Иван, Валерий, Михаил, Максим, Александр Алексей, Макар, Федор, Петр, Христофор, Яков, Георгий, Егор, Юрий, Иннокентий, Всеволод, Гавриил, Василий, Степан, Андрей, Наум, Афанасий, Савва, Геннадий, Захар, Николай, Антон, Лев, Павел, Кирилл, Фома, Даниил, Аркадий, Арсений, Орест, Марк, Адриан, Архип, Валериан, Прокопий, Ярослав, Митрофан, Климент, Всеволод, Парамон, Филарет, Гурий, Модест, Софрон, Никон, Спиридон, Трифон, Севастьян, Семен
Декабрьские имена для девочек
Августа, Екатерина, Варвара, Ульяна, Анфиса, Анна, Ангелина, Марина, Зоя, Цецилия, Ольга.
Как назвать ребенка, родившегося в январе
Январские имена для мальчиков
Григорий, Илья, Тимофей, Даниил, Иван, Игнат, Афанасий, Кирилл, Никита, Антон, Максим, Павел, Михаил, Сергей, Филипп, Петр, Георгий, Юрий, Егор, Николай, Ефим, Константин, Степан, Федор, Марк, Фадей, Василий, Наум, Яков, Прокоп, Феоктист, Нифонт, Феодосий, Никанор, Серафим, Артем, Климент, Семен, Трофим, Валентин, Савва, Вениамин, Адам, Емелъян, Прохор, Прокл, Елизар, Севастъян (Себастьян).
Январские имена для девочек
Анастасия, Клавдия, Агафья, Домна, Мелания, Ульяна, Евгения, Татьяна, Апполинария, Мария, Леонидия, Фелицата, Нина, Аграфена, Ирина, Аглая, Анисия, Феодора, Полина, Василиса.
Как назвать ребенка, родившегося в феврале
Февральские имена для мальчиков
Вениамин, Федор, Алексей, Антон, Николай, Кирилл, Константин, Степан, Петр, Геннадий, Иннокентий, Семен, Иван, Дмитрий, Максим, Григорий, Ефим, Тимофей, Никита, Александр, Арсений, Виктор, Леонтий, Герасим, Виталий, Феликс, Филипп, Игнат, Лаврентий, Роман, Василий, Ипполит, Захар, Панкрат, Павел, Прохор, Всеволод, Евгений, Влас, Макар, Ефим, Валерий, Георгий, Егор, Юрий, Гавриил, Климент, Аркадий, Давид, Ефрем, Яков, Игнатий, Юлиан, Герман, Никифор, Савва, Аким, Валериан, Феоктист, Лука, Порфирий, Валентин.
Февральские имена для девочек
Агния, Римма, Ксения, Инна, Мария, Евдокия, Анна, Агафья, Ефросиния, Зоя, Светлана, Валентина, Кристина (Христина), Марфа, Аксинья, Павла, Феодора, Анастасия, Вероника.
Как назвать ребенка, родившегося в весенние месяцы
Дети, родившиеся весной, проявляют гибкость в различных ситуациях, но не имеют бойцовских качеств. Это можно подкорректировать более именем. Это придаст им уверенность в себе и будет защитой от жизненных невзгод.
Весной рождаются ветреные, иногда нерешительные, но во многих начинаниях талантливые дети. Как назвать ребенка, родившегося весной?
Март – месяц, в котором рождаются впечатлительные люди.
Апрель – в этом месяце рождаются люди настойчивые, со смелостью и твердостью характера.
Май – время рождения властных и требовательных людей, принципиальных и не желающих идти на компромисс.
Дети, родившиеся весной, проявляют гибкость в различных ситуациях, но не имеют бойцовских качеств. Это можно подкорректировать более "жестким" именем. Это придаст им уверенность в себе и будет защитой от жизненных невзгод.
Как назвать ребенка, родившегося в марте
Мартовские имена для мальчиков
Даниил (Данила), Илья, Павел, Юлиан, Федор, Кузьма, Лев, Евгений, Макар, Максим, Федот, Георгий, Афанасий, Вячеслав, Филипп, Александр, Иван, Тарас, Василий, Герасим, Григорий, Роман, Яков, Константин, Аркадий, Кирилл, Антон, Леонтий, Леонид, Марк, Виктор, Денис, Степан, Семен, Алексей, Валерий, Трофим, Ефим, Тимофей, Егор, Юрий, Петр, Севастьян, Арсений, Савва, Давид, Никифор, Венедикт, Ростислав, Михаил, Никандр, Ираклий.
Мартовские имена для девочек
Марианна, Феодора, Регина, Марина, Маргарита, Антонина, Евдокия, Ульяна, Анастасия, Василиса, Галина, Кристина (Христина), Кира, Ираида, Ника.
Как назвать ребенка, родившегося в апреле
Апрельские имена для мальчиков
Иннокентий, Сергей, Иван, Кирилл, Яков, Фома, Василий, Артем, Захар, Петр, Степан, Марк, Вениамин, Ефим, Макар, Никита, Леонид, Георгий, Семен, Антон, Даниил, Вадим, Александр, Савва, Трофим, Мстислав, Гавриил, Андрей, Егор, Юрий, Платон, Максим, Харитон, Давид, Мартин, Никон, Тихон, Антип, Софрон, Ипатий, Поликарп, Тит, Родион, Нифонт, Терентий, Артемон, Виктор, Аристарх, Кондрат, Самсон.
Апрельские имена для девочек
Дарья, Александра, Клавдия, Прасковья, Светлана, Ульяна, Феодосия, Лидия, Анна, Алла, Лариса, Мария, Ирина, Феодора, Галина, Анастасия, Василиса, Тамара, Ева, Акулина, Марфа, Сусанна (Сузанна), Ника, София, Матрена.
Как назвать ребенка, родившегося в мае
Майские имена для мальчиков
Антон, Виктор, Иван, Кузьма, Георгий, Никифор, Александр, Григорий, Федор, Денис, Всеволод, Виталий, Гавриил, Анатолий, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Марк, Василий, Степан, Семен, Кирилл, Максим, Яков, Никита, Игнат, Борис, Глеб, Роман, Петр, Давид, Константин, Герман, Макар, Дмитрий, Андрей, Ираклий, Павел, Егор, Юрий, Артем, Федот, Климент, Арсений, Николай, Кондрат, Валентин, Пафнутий, Ефим, Еремей, Афанасий, Тимофей, Пимен, Северин, Никодим, Иосиф, Пахом, Модест, Лаврентий, Касьян.
Майские имена для девочек
Александра, Валентина, Елизавета, Мария, Глафира, Тамара, Зоя, Пелагея, Ирина, Таисия, Гликерия (Лукерья), Муза, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия, Сусанна, Евдокия, Ефросинья.
Как назвать ребенка, родившегося в летние месяцы
Дети, родившиеся летом, горды, отважны и настойчивы в достижении цели, активны.
Как назвать ребенка, рожденного летом? Такие дети впечатлительны и любят риск. Они обладают мягким характером и из-за этого легко поддаются внешнему влиянию.
Июнь – в этом месяце рождаются осторожные и ранимые, но отважные в действиях дети.
Июль – время рождения нетерпеливых, независимых людей.
Август – ребенок, рожденный в этом месяце, настойчив и идет к своей цели.
Для детей, рожденных летом, подходят абсолютно любые имена. Они в меру горды, отважны и целеустремленны.
Как назвать ребенка, родившегося в июне
Июньские имена для мальчиков
Игнатий, Иван, Сергей, Александр, Алексей, Константин, Михаил, Федор, Владимир, Леонтий, Никита, Семен, Степан, Георгий, Егор, Юрий, Макар, Христиан, Валерий, Денис, Харитон, Павел, Дмитрий, Назар, Игорь, Леонид, Никандр, Федот, Ефрем, Василий, Ян, Тимофей, Андрей, Гавриил, Петр, Арсений, Савва, Елисей, Григорий, Тихон, Мстислав, Иннокентий, Савелий, Кирилл, Еремей, Никифор, Юлиан, Геннадий, Игнат, Роман, Сильвестр, Антон, Карп.
Июньские имена для девочек
Елена (Алена), Нелли, Софья, Феодора, Ефросинья, Феодосия, Ульяна, Клавдия, Валерия, Мария, Кира, Марфа, Антонина, Анна, Кристина, Акулина, Фекла, Калерия.
Как назвать ребенка, родившегося в июле
Июльские имена для мальчиков
Леонтий, Иван, Глеб, Юлий, Юлиан, Петр, Антон, Артем, Герман, Святослав, Алексей, Роман, Михаил, Яков, Давид, Денис, Павел, Сергей, Андрей, Валентин, Василий, Константин, Марк, Филипп, Матвей, Фома, Кузьма, Тихон, Анатолий, Александр, Кирилл, Иннокентий, Степан, Даниил, Арсений, Владимир, Ефим, Федор, Федот, Леонид, Емельян, Гурий, Ипатий, Терентий, Галактион, Евсей, Станислав, Максим, Самсон, Демьян, Софрон, Никодим, Демид.
Июльские имена для девочек
Инна, Ульяна, Ирина, Агриппина, Жанна, Ефросинья, Ангелина, Марфа, Анна, Юлианна, Евдокия, Елена, Ольга, Мария, Сарра, Валентина, Юлия, Алевтина, Марина, Маргарита, Римма, Ефимия.
Как назвать ребенка, родившегося в августе
Августовские имена для мальчиков
Роман, Серафим, Илья, Семен, Савва, Трофим, Борис, Глеб, Давид, Макар, Христофор, Герман, Климент, Наум, Николай, Константин, Михаил, Максим, Александр, Антон, Леонтий, Василий, Степан, Кузьма, Денис, Григорий, Леонид, Алексей, Дмитрий, Матвей, Иван, Петр, Юлиан, Яков, Мирон, Федор, Тихон, Аркадий, Павел, Филипп, Георгий, Егор, Юрий, Фрол, Евдоким, Никанор, Савва, Афанасий, Поликарп, Ермолай, Прохор, Валентин, Евдоким, Гурий, Елизар, Маркел.
Августовские имена для девочек
Мария, Магдалина, Светлана, Милена, Кристина (Христина), Анна, Прасковья, Серафима, Валентина, Евдокия, Нонна, Ульяна, Сусанна (Сузанна), Конкордия, Анита, Олимпиада.
Как назвать ребенка, родившегося в осенние месяцы
Дети, родившиеся осенью, реалисты. Мало кому верят на слово, обязательно все проверяют сами. Имеют ясный и уравновешенный ум, спокойный и легкий характер. Бережливы, знают цену деньгам, запасливы.
Дети, рожденные осенью, станут обладателями легкого характера. Смогут быстро схватывать все новое и смогут учиться и на своих и на чужих ошибках. Им будет присуща серьезность и рассудительность. Как назвать ребенка по этому сезону?
Сентябрь – время рождения вспыльчивых, но целеустремленных людей.
Октябрь – для ребенка, рожденного в этом месяце, будут характерны остроумие и практичность.
Ноябрь – дела человека, родившегося в этом месяце, всегда будут идти успешно, во всех начинаниях ему будет помогать целеустремленность.
Имя ребенка, рожденного осенью не должно быть приземленным. Дети, родившиеся осенью, реалисты. Романтичное имя поможет ему в жизни
Как назвать ребенка, родившегося в сентябре
Сентябрьские имена для мальчиков
Андрей, Тимофей, Фадей, Афанасий, Арсений, Григорий, Петр, Никандр, Иван, Савва, Александр, Даниил, Макар, Павел, Христофор, Яков, Геннадий, Семен, Антон, Федор, Юлиан, Максим, Глеб, Давид, Захар, Кирилл, Михаил, Фома, Аким, Никита, Харитон, Климент, Дмитрий, Герман, Сергей, Федот, Ефим, Валерий, Илья, Леонтий, Николай, Степан, Виктор, Кондрат, Андриян, Пимен, Вениамин, Георгий, Архип, Порфирий, Лукьян, Аркадий.
Сентябрьские имена для девочек
Наталия, Анна, Марфа, Руфина, Василиса, Елизавета, Раиса, Феодора, Анфиса, Домна, Людмила, Вера, Надежда, Любовь, Софья.
Как назвать ребенка, родившегося в октябре
Октябрьские имена для мальчиков
Константин, Давид, Трофим, Федор, Михаил, Олег, Андрей, Дмитрий, Петр, Антон, Иван, Макар, Владислав, Степан, Сергей, Игнатий, Марк, Александр, Вячеслав, Харитон, Григорий, Роман, Денис, Владимир, Ерофей, Павел, Алексей, Матвей, Филипп, Фома, Юлиан, Максим, Кузьма, Мартын, Вениамин, Никита, Назар, Ефим, Леонтий, Лука, Игорь, Трофим, Кондрат, Иннокентий, Никандр, Тихон, Аристарх, Игнат, Родион, Савва, Касьян, Гурий, Демьян, Валериан.
Октябрьские имена для девочек
Ирина, Софья, Ефросинья, Марианна, Анна, Вероника, Пелагея, Таисия, Зинаида, Прасковья, Ариадна, Иона, Фекла, Устинья, Виринея, Евлампия, Злата.
Как назвать ребенка, родившегося в ноябре
Ноябрьские имена для мальчиков
Иван, Артем, Яков, Александр, Антон, Ираклий, Денис, Константин, Игнатий, Афанасий, Дмитрий, Андрей, Марк, Максим, Степан, Зиновий, Кузьма, Георгий, Егор, Юрий, Никандр, Григорий, Арсений, Герман, Павел, Валерий, Евгений, Кирилл, Федор, Федот, Михаил, Орест, Викентий, Виктор, Никифор, Матвей, Илларион, Осип, Максимилиан, Игнат, Нестор, Тарас, Терентий, Демьян, Евгений, Родион, Юлиан, Филипп, Никон.
Ноябрьские имена для девочек
Анна, Гликерия (Лукерья), Елизавета, Капитолина, Прасковья, Анастасия, Елена (Алена), Мария, Нелли, Ульяна, Ефросинья, Клавдия, Феодора, Матрена, Неонила, Зиновия, Наталья, Клеопатра.
Источник: frend.org.ua
Как назвать ребенка, родившегося в зимние месяцы
Считается, что деткам, родившимся зимой, нужно давать "мягкие", певучие имена, чтобы не усугублять суровость, заложенную самой природой. Иначе ваш малыш может вырасти чрезмерно агрессивным и озлобленным ребенком. И прежде, чем дать имя своему ребенку, подумайте о том, как оно будет сочетаться с отчеством.
Зима – время рождения талантливых и целеустремленных людей. Характер у людей, рожденных зимой - сложный, они склонны к конфликтам, могут возникнуть проблемы в общении.
Декабрь – время рождения вспыльчивых и эмоциональных детей. Неотъемлемой частью их характера станет настойчивость.
Январь – терпеливость, уравновешенность и любовь к самостоятельному труду станут основой характера детей, рожденных в этом месяце.
Февраль – это месяц рождения людей со сложным и непредсказуемым характером. Им присуща смелость и решительность. Назвать ребенка, рожденного зимой, следует мягким именем. Это сгладит суровость, заложенную природой.
Как назвать ребенка, родившегося в декабре
Декабрьские имена для мальчиков
Роман, Платон, Анатолий, Григорий, Иван, Валерий, Михаил, Максим, Александр Алексей, Макар, Федор, Петр, Христофор, Яков, Георгий, Егор, Юрий, Иннокентий, Всеволод, Гавриил, Василий, Степан, Андрей, Наум, Афанасий, Савва, Геннадий, Захар, Николай, Антон, Лев, Павел, Кирилл, Фома, Даниил, Аркадий, Арсений, Орест, Марк, Адриан, Архип, Валериан, Прокопий, Ярослав, Митрофан, Климент, Всеволод, Парамон, Филарет, Гурий, Модест, Софрон, Никон, Спиридон, Трифон, Севастьян, Семен
Декабрьские имена для девочек
Августа, Екатерина, Варвара, Ульяна, Анфиса, Анна, Ангелина, Марина, Зоя, Цецилия, Ольга.
Как назвать ребенка, родившегося в январе
Январские имена для мальчиков
Григорий, Илья, Тимофей, Даниил, Иван, Игнат, Афанасий, Кирилл, Никита, Антон, Максим, Павел, Михаил, Сергей, Филипп, Петр, Георгий, Юрий, Егор, Николай, Ефим, Константин, Степан, Федор, Марк, Фадей, Василий, Наум, Яков, Прокоп, Феоктист, Нифонт, Феодосий, Никанор, Серафим, Артем, Климент, Семен, Трофим, Валентин, Савва, Вениамин, Адам, Емелъян, Прохор, Прокл, Елизар, Севастъян (Себастьян).
Январские имена для девочек
Анастасия, Клавдия, Агафья, Домна, Мелания, Ульяна, Евгения, Татьяна, Апполинария, Мария, Леонидия, Фелицата, Нина, Аграфена, Ирина, Аглая, Анисия, Феодора, Полина, Василиса.
Как назвать ребенка, родившегося в феврале
Февральские имена для мальчиков
Вениамин, Федор, Алексей, Антон, Николай, Кирилл, Константин, Степан, Петр, Геннадий, Иннокентий, Семен, Иван, Дмитрий, Максим, Григорий, Ефим, Тимофей, Никита, Александр, Арсений, Виктор, Леонтий, Герасим, Виталий, Феликс, Филипп, Игнат, Лаврентий, Роман, Василий, Ипполит, Захар, Панкрат, Павел, Прохор, Всеволод, Евгений, Влас, Макар, Ефим, Валерий, Георгий, Егор, Юрий, Гавриил, Климент, Аркадий, Давид, Ефрем, Яков, Игнатий, Юлиан, Герман, Никифор, Савва, Аким, Валериан, Феоктист, Лука, Порфирий, Валентин.
Февральские имена для девочек
Агния, Римма, Ксения, Инна, Мария, Евдокия, Анна, Агафья, Ефросиния, Зоя, Светлана, Валентина, Кристина (Христина), Марфа, Аксинья, Павла, Феодора, Анастасия, Вероника.
Как назвать ребенка, родившегося в весенние месяцы
Дети, родившиеся весной, проявляют гибкость в различных ситуациях, но не имеют бойцовских качеств. Это можно подкорректировать более именем. Это придаст им уверенность в себе и будет защитой от жизненных невзгод.
Весной рождаются ветреные, иногда нерешительные, но во многих начинаниях талантливые дети. Как назвать ребенка, родившегося весной?
Март – месяц, в котором рождаются впечатлительные люди.
Апрель – в этом месяце рождаются люди настойчивые, со смелостью и твердостью характера.
Май – время рождения властных и требовательных людей, принципиальных и не желающих идти на компромисс.
Дети, родившиеся весной, проявляют гибкость в различных ситуациях, но не имеют бойцовских качеств. Это можно подкорректировать более "жестким" именем. Это придаст им уверенность в себе и будет защитой от жизненных невзгод.
Как назвать ребенка, родившегося в марте
Мартовские имена для мальчиков
Даниил (Данила), Илья, Павел, Юлиан, Федор, Кузьма, Лев, Евгений, Макар, Максим, Федот, Георгий, Афанасий, Вячеслав, Филипп, Александр, Иван, Тарас, Василий, Герасим, Григорий, Роман, Яков, Константин, Аркадий, Кирилл, Антон, Леонтий, Леонид, Марк, Виктор, Денис, Степан, Семен, Алексей, Валерий, Трофим, Ефим, Тимофей, Егор, Юрий, Петр, Севастьян, Арсений, Савва, Давид, Никифор, Венедикт, Ростислав, Михаил, Никандр, Ираклий.
Мартовские имена для девочек
Марианна, Феодора, Регина, Марина, Маргарита, Антонина, Евдокия, Ульяна, Анастасия, Василиса, Галина, Кристина (Христина), Кира, Ираида, Ника.
Как назвать ребенка, родившегося в апреле
Апрельские имена для мальчиков
Иннокентий, Сергей, Иван, Кирилл, Яков, Фома, Василий, Артем, Захар, Петр, Степан, Марк, Вениамин, Ефим, Макар, Никита, Леонид, Георгий, Семен, Антон, Даниил, Вадим, Александр, Савва, Трофим, Мстислав, Гавриил, Андрей, Егор, Юрий, Платон, Максим, Харитон, Давид, Мартин, Никон, Тихон, Антип, Софрон, Ипатий, Поликарп, Тит, Родион, Нифонт, Терентий, Артемон, Виктор, Аристарх, Кондрат, Самсон.
Апрельские имена для девочек
Дарья, Александра, Клавдия, Прасковья, Светлана, Ульяна, Феодосия, Лидия, Анна, Алла, Лариса, Мария, Ирина, Феодора, Галина, Анастасия, Василиса, Тамара, Ева, Акулина, Марфа, Сусанна (Сузанна), Ника, София, Матрена.
Как назвать ребенка, родившегося в мае
Майские имена для мальчиков
Антон, Виктор, Иван, Кузьма, Георгий, Никифор, Александр, Григорий, Федор, Денис, Всеволод, Виталий, Гавриил, Анатолий, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Марк, Василий, Степан, Семен, Кирилл, Максим, Яков, Никита, Игнат, Борис, Глеб, Роман, Петр, Давид, Константин, Герман, Макар, Дмитрий, Андрей, Ираклий, Павел, Егор, Юрий, Артем, Федот, Климент, Арсений, Николай, Кондрат, Валентин, Пафнутий, Ефим, Еремей, Афанасий, Тимофей, Пимен, Северин, Никодим, Иосиф, Пахом, Модест, Лаврентий, Касьян.
Майские имена для девочек
Александра, Валентина, Елизавета, Мария, Глафира, Тамара, Зоя, Пелагея, Ирина, Таисия, Гликерия (Лукерья), Муза, Клавдия, Кристина, Фаина, Юлия, Сусанна, Евдокия, Ефросинья.
Как назвать ребенка, родившегося в летние месяцы
Дети, родившиеся летом, горды, отважны и настойчивы в достижении цели, активны.
Как назвать ребенка, рожденного летом? Такие дети впечатлительны и любят риск. Они обладают мягким характером и из-за этого легко поддаются внешнему влиянию.
Июнь – в этом месяце рождаются осторожные и ранимые, но отважные в действиях дети.
Июль – время рождения нетерпеливых, независимых людей.
Август – ребенок, рожденный в этом месяце, настойчив и идет к своей цели.
Для детей, рожденных летом, подходят абсолютно любые имена. Они в меру горды, отважны и целеустремленны.
Как назвать ребенка, родившегося в июне
Июньские имена для мальчиков
Игнатий, Иван, Сергей, Александр, Алексей, Константин, Михаил, Федор, Владимир, Леонтий, Никита, Семен, Степан, Георгий, Егор, Юрий, Макар, Христиан, Валерий, Денис, Харитон, Павел, Дмитрий, Назар, Игорь, Леонид, Никандр, Федот, Ефрем, Василий, Ян, Тимофей, Андрей, Гавриил, Петр, Арсений, Савва, Елисей, Григорий, Тихон, Мстислав, Иннокентий, Савелий, Кирилл, Еремей, Никифор, Юлиан, Геннадий, Игнат, Роман, Сильвестр, Антон, Карп.
Июньские имена для девочек
Елена (Алена), Нелли, Софья, Феодора, Ефросинья, Феодосия, Ульяна, Клавдия, Валерия, Мария, Кира, Марфа, Антонина, Анна, Кристина, Акулина, Фекла, Калерия.
Как назвать ребенка, родившегося в июле
Июльские имена для мальчиков
Леонтий, Иван, Глеб, Юлий, Юлиан, Петр, Антон, Артем, Герман, Святослав, Алексей, Роман, Михаил, Яков, Давид, Денис, Павел, Сергей, Андрей, Валентин, Василий, Константин, Марк, Филипп, Матвей, Фома, Кузьма, Тихон, Анатолий, Александр, Кирилл, Иннокентий, Степан, Даниил, Арсений, Владимир, Ефим, Федор, Федот, Леонид, Емельян, Гурий, Ипатий, Терентий, Галактион, Евсей, Станислав, Максим, Самсон, Демьян, Софрон, Никодим, Демид.
Июльские имена для девочек
Инна, Ульяна, Ирина, Агриппина, Жанна, Ефросинья, Ангелина, Марфа, Анна, Юлианна, Евдокия, Елена, Ольга, Мария, Сарра, Валентина, Юлия, Алевтина, Марина, Маргарита, Римма, Ефимия.
Как назвать ребенка, родившегося в августе
Августовские имена для мальчиков
Роман, Серафим, Илья, Семен, Савва, Трофим, Борис, Глеб, Давид, Макар, Христофор, Герман, Климент, Наум, Николай, Константин, Михаил, Максим, Александр, Антон, Леонтий, Василий, Степан, Кузьма, Денис, Григорий, Леонид, Алексей, Дмитрий, Матвей, Иван, Петр, Юлиан, Яков, Мирон, Федор, Тихон, Аркадий, Павел, Филипп, Георгий, Егор, Юрий, Фрол, Евдоким, Никанор, Савва, Афанасий, Поликарп, Ермолай, Прохор, Валентин, Евдоким, Гурий, Елизар, Маркел.
Августовские имена для девочек
Мария, Магдалина, Светлана, Милена, Кристина (Христина), Анна, Прасковья, Серафима, Валентина, Евдокия, Нонна, Ульяна, Сусанна (Сузанна), Конкордия, Анита, Олимпиада.
Как назвать ребенка, родившегося в осенние месяцы
Дети, родившиеся осенью, реалисты. Мало кому верят на слово, обязательно все проверяют сами. Имеют ясный и уравновешенный ум, спокойный и легкий характер. Бережливы, знают цену деньгам, запасливы.
Дети, рожденные осенью, станут обладателями легкого характера. Смогут быстро схватывать все новое и смогут учиться и на своих и на чужих ошибках. Им будет присуща серьезность и рассудительность. Как назвать ребенка по этому сезону?
Сентябрь – время рождения вспыльчивых, но целеустремленных людей.
Октябрь – для ребенка, рожденного в этом месяце, будут характерны остроумие и практичность.
Ноябрь – дела человека, родившегося в этом месяце, всегда будут идти успешно, во всех начинаниях ему будет помогать целеустремленность.
Имя ребенка, рожденного осенью не должно быть приземленным. Дети, родившиеся осенью, реалисты. Романтичное имя поможет ему в жизни
Как назвать ребенка, родившегося в сентябре
Сентябрьские имена для мальчиков
Андрей, Тимофей, Фадей, Афанасий, Арсений, Григорий, Петр, Никандр, Иван, Савва, Александр, Даниил, Макар, Павел, Христофор, Яков, Геннадий, Семен, Антон, Федор, Юлиан, Максим, Глеб, Давид, Захар, Кирилл, Михаил, Фома, Аким, Никита, Харитон, Климент, Дмитрий, Герман, Сергей, Федот, Ефим, Валерий, Илья, Леонтий, Николай, Степан, Виктор, Кондрат, Андриян, Пимен, Вениамин, Георгий, Архип, Порфирий, Лукьян, Аркадий.
Сентябрьские имена для девочек
Наталия, Анна, Марфа, Руфина, Василиса, Елизавета, Раиса, Феодора, Анфиса, Домна, Людмила, Вера, Надежда, Любовь, Софья.
Как назвать ребенка, родившегося в октябре
Октябрьские имена для мальчиков
Константин, Давид, Трофим, Федор, Михаил, Олег, Андрей, Дмитрий, Петр, Антон, Иван, Макар, Владислав, Степан, Сергей, Игнатий, Марк, Александр, Вячеслав, Харитон, Григорий, Роман, Денис, Владимир, Ерофей, Павел, Алексей, Матвей, Филипп, Фома, Юлиан, Максим, Кузьма, Мартын, Вениамин, Никита, Назар, Ефим, Леонтий, Лука, Игорь, Трофим, Кондрат, Иннокентий, Никандр, Тихон, Аристарх, Игнат, Родион, Савва, Касьян, Гурий, Демьян, Валериан.
Октябрьские имена для девочек
Ирина, Софья, Ефросинья, Марианна, Анна, Вероника, Пелагея, Таисия, Зинаида, Прасковья, Ариадна, Иона, Фекла, Устинья, Виринея, Евлампия, Злата.
Как назвать ребенка, родившегося в ноябре
Ноябрьские имена для мальчиков
Иван, Артем, Яков, Александр, Антон, Ираклий, Денис, Константин, Игнатий, Афанасий, Дмитрий, Андрей, Марк, Максим, Степан, Зиновий, Кузьма, Георгий, Егор, Юрий, Никандр, Григорий, Арсений, Герман, Павел, Валерий, Евгений, Кирилл, Федор, Федот, Михаил, Орест, Викентий, Виктор, Никифор, Матвей, Илларион, Осип, Максимилиан, Игнат, Нестор, Тарас, Терентий, Демьян, Евгений, Родион, Юлиан, Филипп, Никон.
Ноябрьские имена для девочек
Анна, Гликерия (Лукерья), Елизавета, Капитолина, Прасковья, Анастасия, Елена (Алена), Мария, Нелли, Ульяна, Ефросинья, Клавдия, Феодора, Матрена, Неонила, Зиновия, Наталья, Клеопатра.
Источник: frend.org.ua
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