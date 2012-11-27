Даже выброшенные ключи и монеты могут быть превращены в прекрасное произведение искусства. Художник живет в Австралии, и он делает удивительные вещи из выброшенных ключей и монет, превращая их в бутылки, абажуры и другие красивые металлические скульптуры.
"Когда я делал ремонт в моей старой хижине, я наткнулся на некоторые старые медные трубы, оставшиеся от предыдущего ремонта. Я их нарезал кружочками и начал делать сферы. Тогда я начал искать вокруг все старые ключи и медные провода, которые больше не кому не нужны и вдыхаю в них новую жизнь ". - говорит Майкл.
Источник: NZ
"Когда я делал ремонт в моей старой хижине, я наткнулся на некоторые старые медные трубы, оставшиеся от предыдущего ремонта. Я их нарезал кружочками и начал делать сферы. Тогда я начал искать вокруг все старые ключи и медные провода, которые больше не кому не нужны и вдыхаю в них новую жизнь ". - говорит Майкл.
Источник: NZ
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