Представителем России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2017", который состоится в Киеве, станет певица Юлия Самойлова.
Об этом сообщил "Первый канал" со ссылкой на главу российской делегации на песенном конкурсе Юрия Аксюту.
Телеканал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций, которые могли бы быть представлены на "Евровидении".
"Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame Is Burning" произвело наиболее сильное впечатление", - сказано в сообщении телеканала.
Девушка с детства имеет первую группу инвалидности после неудачной прививки от полиомиелита и передвигается на инвалидной коляске.
Впрочем, как выяснилось, Юлию могут не пустить в Украину, так как она выступала в аннексированном Крыму. Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.
Как писала "Индустриалка", одним из наиболее вероятных претендентов на участие в "Евровилении-2017" от России считали запорожца, с начала 2000-х живущего в Москве, певца Александра Панайотова, который неоднократно, но пока безуспешно участвовал в отборах на этот конкурс от Украины и России. Назначение же Юлии Самойловой стало полной неожиданностью - ее имя не звучало в списке возможных участников "Евровидения".
Источник: Українські новини.
Об этом сообщил "Первый канал" со ссылкой на главу российской делегации на песенном конкурсе Юрия Аксюту.
Телеканал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций, которые могли бы быть представлены на "Евровидении".
"Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame Is Burning" произвело наиболее сильное впечатление", - сказано в сообщении телеканала.
Девушка с детства имеет первую группу инвалидности после неудачной прививки от полиомиелита и передвигается на инвалидной коляске.
Впрочем, как выяснилось, Юлию могут не пустить в Украину, так как она выступала в аннексированном Крыму. Об этом сообщил на своей странице в соцсети руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.
Как писала "Индустриалка", одним из наиболее вероятных претендентов на участие в "Евровилении-2017" от России считали запорожца, с начала 2000-х живущего в Москве, певца Александра Панайотова, который неоднократно, но пока безуспешно участвовал в отборах на этот конкурс от Украины и России. Назначение же Юлии Самойловой стало полной неожиданностью - ее имя не звучало в списке возможных участников "Евровидения".
Источник: Українські новини.
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