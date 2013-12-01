Сегодня вечером, 12 марта, Сан-Марино представит своего исполнителя на международный конкурс "Евровидение-2017".
Как заявляется, страну будет представлять дуэт, а имена исполнителей назовут сегодня. 11 марта были проведены практически завершающие национальные отборы, в результате которых определились участники от Швеции, Литвы, Норвегии и Исландии.
13 марта будет объявлен представитель Болгарии, а вот Россия до сих пор не сообщила, когда станет известен ее претендент на участие в "Евровидении-2017". Отменим, что ранее Россия никогда не объявляла своего участника для конкурса одной песни позже всех. Многие СМИ предполагали, что Россия объявит о своем выборе 11 марта.
Источник: Українські новини.
Как заявляется, страну будет представлять дуэт, а имена исполнителей назовут сегодня. 11 марта были проведены практически завершающие национальные отборы, в результате которых определились участники от Швеции, Литвы, Норвегии и Исландии.
13 марта будет объявлен представитель Болгарии, а вот Россия до сих пор не сообщила, когда станет известен ее претендент на участие в "Евровидении-2017". Отменим, что ранее Россия никогда не объявляла своего участника для конкурса одной песни позже всех. Многие СМИ предполагали, что Россия объявит о своем выборе 11 марта.
Источник: Українські новини.
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