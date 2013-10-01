Полиция Германии предотвратила теракт в торговом центре Эссена.
После допроса отпущен на свободу один из двух подозреваемых в намерении совершить теракт в Эссене. Допрос второго задержанного продолжается, сообщила полиция в Эссене в воскресенье, 12 марта. Дальнейшие детали не раскрываются в связи с продолжающимся расследованием.
Накануне полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта в торговом центре Limbecker Platz в центре Эссена. Здание ТЦ было закрыто на весь день, поскольку у властей имелись "конкретные указания" на планы совершения там теракта. В квартире в соседнем городе Оберхаузен, где проживают задержанные, был проведен обыск.
По информации немецких СМИ, распоряжение осуществить теракт было отдано из Сирии одним из немецких исламистов, связанных с джихадистской группировкой "Исламское государство". Организатором теракта выступал салафит из Оберхаузена, который ранее уехал воевать в Сирию и был известен немецким службам безопасности, уточняет телекомпания WDR. Он пытался найти исполнителей атаки в Эссене через мессенджеры и присылал своим собеседникам инструкции по изготовлению взрывного устройства.
Решение о приостановке работы торгового центра и закрытии прилегающих к нему гаражей в течение всего дня было принято накануне ночью. По оценкам руководства ТЦ, по субботам в здании одновременно могут находиться до 60 тысяч человек. Другие здания, находящиеся неподалеку, оставались открытыми. На месте работали усиленные наряды полиции, в том числе из других частей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
Источник: Deutsche Welle.
После допроса отпущен на свободу один из двух подозреваемых в намерении совершить теракт в Эссене. Допрос второго задержанного продолжается, сообщила полиция в Эссене в воскресенье, 12 марта. Дальнейшие детали не раскрываются в связи с продолжающимся расследованием.
Накануне полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта в торговом центре Limbecker Platz в центре Эссена. Здание ТЦ было закрыто на весь день, поскольку у властей имелись "конкретные указания" на планы совершения там теракта. В квартире в соседнем городе Оберхаузен, где проживают задержанные, был проведен обыск.
По информации немецких СМИ, распоряжение осуществить теракт было отдано из Сирии одним из немецких исламистов, связанных с джихадистской группировкой "Исламское государство". Организатором теракта выступал салафит из Оберхаузена, который ранее уехал воевать в Сирию и был известен немецким службам безопасности, уточняет телекомпания WDR. Он пытался найти исполнителей атаки в Эссене через мессенджеры и присылал своим собеседникам инструкции по изготовлению взрывного устройства.
Решение о приостановке работы торгового центра и закрытии прилегающих к нему гаражей в течение всего дня было принято накануне ночью. По оценкам руководства ТЦ, по субботам в здании одновременно могут находиться до 60 тысяч человек. Другие здания, находящиеся неподалеку, оставались открытыми. На месте работали усиленные наряды полиции, в том числе из других частей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
Источник: Deutsche Welle.
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