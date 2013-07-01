Премьера седьмого сезона фантастической саги "Игра престолов" состоится 16 июля 2017 года.
Об этом авторы сериала сообщили соцсети. Дата 16.07 фигурирует на обновленном официальном постере и в тизере новых эпизодов сериала.
Новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих. По замыслу разработчиков, будет иметь 7 эпизодов.
Сначала официальной датой выхода нового сезона называли 25 июня 2017 года. Премьеру постоянно откладывали из-за погоды, которая мешала съемкам.
Американский телеканал HBO опубликовал первый постер седьмого сезона сериала "Игра престолов". На нем изображены лед и пламя. Это символизирует главное противостояние сезона - битву Дейенерис Таргариен и ее драконов с Королем Ночи и белыми ходоками.
Источник: Gazeta.ua
Об этом авторы сериала сообщили соцсети. Дата 16.07 фигурирует на обновленном официальном постере и в тизере новых эпизодов сериала.
Новый сезон "Игры престолов" будет короче предыдущих. По замыслу разработчиков, будет иметь 7 эпизодов.
Сначала официальной датой выхода нового сезона называли 25 июня 2017 года. Премьеру постоянно откладывали из-за погоды, которая мешала съемкам.
Американский телеканал HBO опубликовал первый постер седьмого сезона сериала "Игра престолов". На нем изображены лед и пламя. Это символизирует главное противостояние сезона - битву Дейенерис Таргариен и ее драконов с Королем Ночи и белыми ходоками.
Источник: Gazeta.ua
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