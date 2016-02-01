Словесное и физическое противостояние произошло в Батуми между жителями города и патрульной полиции вечером 11 марта.
Причиной стало задержание двух человек. Спонтанная акция началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину. Задержанные заявляют, что полицейскими была превышена сила.
По заявлению участников акции, патрульная полиция в последнее время ведет себя особенно жестко. По их словам, полицейские безосновательно штрафуют граждан.
Граждане связывают участившиеся факты штрафования с назначением начальником управления полиции Кахи Бухрадзе и требуют его отставки.
В результате столкновений пострадали больше двадцати человек, митингующие подожгли две полицейские машины.
В МВД заявляют, что два человека были задержаны по обвинению в неподчинении к законным требованиям полиции. Превышение силы в полиции категорически опровергают.
Источник: "Грузия Online".
Причиной стало задержание двух человек. Спонтанная акция началась после того, как патрульная полиция оштрафовала гражданина на 200 лари. Как сообщают источники, мужчина похоронил сына, и на пути с похорон остановил машину у аптеки, так как супруге стало плохо. Именно в это время подъехала патрульная полиция и наложила штраф за создание помех автодорожному движению. Между мужчиной и полицейским возникла словесная перепалка. Мужчина был задержан. Как сообщает МВД Грузии, задержан еще один гражданин, который пытался заступиться за мужчину. Задержанные заявляют, что полицейскими была превышена сила.
По заявлению участников акции, патрульная полиция в последнее время ведет себя особенно жестко. По их словам, полицейские безосновательно штрафуют граждан.
Граждане связывают участившиеся факты штрафования с назначением начальником управления полиции Кахи Бухрадзе и требуют его отставки.
В результате столкновений пострадали больше двадцати человек, митингующие подожгли две полицейские машины.
В МВД заявляют, что два человека были задержаны по обвинению в неподчинении к законным требованиям полиции. Превышение силы в полиции категорически опровергают.
Источник: "Грузия Online".
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