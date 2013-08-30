Администрация бельгийского зоопарка Пайри Дайза, который находится в 60 километрах от Брюсселя, сообщила о намерении укоротить рога четырем носорогам, чтобы защитить их от злоумышленников-торговцев.
Согласно сообщению, к такому шагу решили прибегнуть после убийства белого носорога в зоопарке недалеко от Парижа.
6 марта 4-летний белый носорог был застрелен во французском зоопарке в Туар под Парижем, рог у него отпилили. Злоумышленники, которые это сделали, не найдены. На черном рынке такой рог стоит около 40 000 долларов. Случай во Франции - первый в истории европейских зоопарков.
В бельгийском зверинце среди пяти тысяч животных есть трое взрослых носорогов и детеныш белых носорогов, который родился в марте 2016 года.
Директор зоопарка Эрик Домб сообщил, что убийство животного во Франции побудило его попросить ветеринара укоротить рога воспитанникам их зверинца, как дополнительную меру безопасности.
По данным ветеринаров, процедура отрезания рога безболезненная и со временем рог отрастает.
Источник: Подробности
Согласно сообщению, к такому шагу решили прибегнуть после убийства белого носорога в зоопарке недалеко от Парижа.
6 марта 4-летний белый носорог был застрелен во французском зоопарке в Туар под Парижем, рог у него отпилили. Злоумышленники, которые это сделали, не найдены. На черном рынке такой рог стоит около 40 000 долларов. Случай во Франции - первый в истории европейских зоопарков.
В бельгийском зверинце среди пяти тысяч животных есть трое взрослых носорогов и детеныш белых носорогов, который родился в марте 2016 года.
Директор зоопарка Эрик Домб сообщил, что убийство животного во Франции побудило его попросить ветеринара укоротить рога воспитанникам их зверинца, как дополнительную меру безопасности.
По данным ветеринаров, процедура отрезания рога безболезненная и со временем рог отрастает.
Источник: Подробности
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