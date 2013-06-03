В ответ митингующие забрасывали полицейских камнями и бутылками.
В нидерландском городе Роттердам полиция разогнала несколько сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые провели акцию протеста у турецкого консульства в городе, передает Русская служба Би-би-си.
Отмечается, что в ответ митингующие забрасывали полицейских камнями и бутылками.
Напомним, протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.
После этого Эрдоган назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма" и фашистами.
Источник: Корреспондент
В нидерландском городе Роттердам полиция разогнала несколько сотен сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые провели акцию протеста у турецкого консульства в городе, передает Русская служба Би-би-си.
Отмечается, что в ответ митингующие забрасывали полицейских камнями и бутылками.
Напомним, протестующие собрались у консульства после того, как власти Нидерландов не разрешили двум турецким министрам - сначала главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу, а позже министру по делам семьи и социальной политики Турции Фатиме Бетюль Саям Кайе - встретиться с проживающими в Роттердаме согражданами.
После этого Эрдоган назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма" и фашистами.
Источник: Корреспондент
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