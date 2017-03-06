Французский регулятор в области рекламы (ARPP) выписал модному дому "Ив-Сен-Лоран" предписание о необходимости убрать "провокационную рекламу".
Свое решение регулятор мотивировал жалобами феминистских организаций, увидевших в четырех рекламных плакатах проявления "сексизма, толкающего к насилию".
Речь идет о плакатах, на которых очень худые женщины, одетые в колготки, изображены в "откровенных" позах.
В своем коммюнике ARPP (французский Орган профессиональной регуляции в области рекламы) сообщает, что с начала марта, когда плакаты появились на улицах Парижа, "поступило более 200 жалоб" — как от частных лиц, так и от организаций по защите прав женщин.
Авторы жалоб полагают, что эта реклама "унижает женское достоинство" и "представляет угрозу безопасности женщин", говорится в сообщении регулятора.
В четверг, 9 марта, рекламу "Ив-Сен-Лоран" раскритиковала Лоранс Россиньоль, французский министр по делам семьи, детства и правам женщин. "Я думаю, что эта реклама состоит из сплошных недостатков… Она ставит женщину в унизительное положение. Она демонстрирует женщину, страдающую болезненной худобой...", — сказала министр в эфире телеканала France 2.
Наконец, 10 марта организация ARPP сообщила о том, что модный дом "Ив-Сен-Лоран" согласился выполнить ее требования и убрал с городских улиц все 4 рекламных плаката.
Источник: Голоса со всего мира.
Свое решение регулятор мотивировал жалобами феминистских организаций, увидевших в четырех рекламных плакатах проявления "сексизма, толкающего к насилию".
Речь идет о плакатах, на которых очень худые женщины, одетые в колготки, изображены в "откровенных" позах.
В своем коммюнике ARPP (французский Орган профессиональной регуляции в области рекламы) сообщает, что с начала марта, когда плакаты появились на улицах Парижа, "поступило более 200 жалоб" — как от частных лиц, так и от организаций по защите прав женщин.
Авторы жалоб полагают, что эта реклама "унижает женское достоинство" и "представляет угрозу безопасности женщин", говорится в сообщении регулятора.
В четверг, 9 марта, рекламу "Ив-Сен-Лоран" раскритиковала Лоранс Россиньоль, французский министр по делам семьи, детства и правам женщин. "Я думаю, что эта реклама состоит из сплошных недостатков… Она ставит женщину в унизительное положение. Она демонстрирует женщину, страдающую болезненной худобой...", — сказала министр в эфире телеканала France 2.
Наконец, 10 марта организация ARPP сообщила о том, что модный дом "Ив-Сен-Лоран" согласился выполнить ее требования и убрал с городских улиц все 4 рекламных плаката.
Источник: Голоса со всего мира.
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