Пока Ждун ожидает Ждуню, которую обещала создать голландская художница Маргрит ван Бриворт, в США ему придумали брата.
"Брат" Ждуна появился в США, где представили новую игрушку, которую создали для объятий. Ее назвали Обнимун (Parihug).
Напомним, что Ждуна создала художница Маргрит ван Бриворт из Голландии. Он символизирует пассивное и терпеливое ожидание, представляет собой помесь слона и насекомого. Ждун серого цвета, а Обнимуна сделали белым. У него вытянутая мордочка, есть уши.
Создатели новой игрушки даже выпустили инструкцию по объятиям. Они надеются, что Обнимун станет популярным не меньше его коллеги.
Ранее сообщалось, что у Ждуна появится подружка Ждуня. Над ней уже работает скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, которая создала Ждуна.
Источник: Народные новости.
Фото с сайта theverge.com
"Брат" Ждуна появился в США, где представили новую игрушку, которую создали для объятий. Ее назвали Обнимун (Parihug).
Напомним, что Ждуна создала художница Маргрит ван Бриворт из Голландии. Он символизирует пассивное и терпеливое ожидание, представляет собой помесь слона и насекомого. Ждун серого цвета, а Обнимуна сделали белым. У него вытянутая мордочка, есть уши.
Создатели новой игрушки даже выпустили инструкцию по объятиям. Они надеются, что Обнимун станет популярным не меньше его коллеги.
Ранее сообщалось, что у Ждуна появится подружка Ждуня. Над ней уже работает скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, которая создала Ждуна.
Источник: Народные новости.
Фото с сайта theverge.com
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