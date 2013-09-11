Британская компания Quacquarelli Symonds в седьмой раз опубликовала свой ежегодный рейтинг лучших вузов мира по предметам.
Все университеты оценивались по качеству преподавания различных дисциплин, которые сгруппированы в пять категорий: искусство и гуманитарные науки, инженерия и технологии, медицина и науки о живой природе, естественные науки, а также менеджмент и социология. В каждом из разделов также есть разбивка по предметам – всего их 46.
В этом году впервые учитывали такие направления, как анатомия и физиология; управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга; спорт; теология и религиоведение. Для определения лучших используется экспертное мнение тысяч представителей академического сообщества, работодателей, а также цитируемость и вес научных публикаций представителей университетов.
Всего в рейтинг попали вузы 74 стран. Лидером можно назвать Гарвардский университет, который занял первое место по 15 предметам. За ним следует Массачусетский технологический институт (MIT) — это учебное заведение признали лучшим по 12 направлениям. Три вуза стали лидерами в более чем одной категории, помимо Гарварда и MIT это британский Оксфорд, у которого четыре первенства.
Украинские вузы в этом году не попали в рейтинг ни по какой категории. При этом в 2016 наших учебных заведений среди лучших впервые было два: Киевский национальный университет им. Шевченко и Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского.
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Источник: Platforma.
Все университеты оценивались по качеству преподавания различных дисциплин, которые сгруппированы в пять категорий: искусство и гуманитарные науки, инженерия и технологии, медицина и науки о живой природе, естественные науки, а также менеджмент и социология. В каждом из разделов также есть разбивка по предметам – всего их 46.
В этом году впервые учитывали такие направления, как анатомия и физиология; управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга; спорт; теология и религиоведение. Для определения лучших используется экспертное мнение тысяч представителей академического сообщества, работодателей, а также цитируемость и вес научных публикаций представителей университетов.
Всего в рейтинг попали вузы 74 стран. Лидером можно назвать Гарвардский университет, который занял первое место по 15 предметам. За ним следует Массачусетский технологический институт (MIT) — это учебное заведение признали лучшим по 12 направлениям. Три вуза стали лидерами в более чем одной категории, помимо Гарварда и MIT это британский Оксфорд, у которого четыре первенства.
Украинские вузы в этом году не попали в рейтинг ни по какой категории. При этом в 2016 наших учебных заведений среди лучших впервые было два: Киевский национальный университет им. Шевченко и Национальная музыкальная академия Украины им. Чайковского.
Читайте также: От чего отказываются украинцы, чтобы сэкономить.
Источник: Platforma.
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