К концу лечения пациентка должна заново научиться сидеть и самостоятельно принимать пищу
Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой тяжелой в мире женщиной, за три недели пребывания в индийской больнице похудела на 100 килограммов.
Пациентку с дисфункцией желез посадили на строгую диету, которая предполагает употребление жидкой пищи, богатой белками и пищевыми волокнами. Позже 36-летняя египтянка перенесет операцию по сокращению желудка.
Ожидается, что благодаря хирургическому вмешательству, диете и физиотерапии женщина за полгода сбросит еще 200 килограммов. К концу лечения она должна заново научиться сидеть и самостоятельно принимать пищу, передает Hindustan Times.
Из-за заболевания организм Эман Ахмед Аб Эль Ати накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами.
Египтянку привезли в Индию в начале февраля 2017 года. Глава МИД Индии Сушма Сварадж помогла Эман получить визу, поскольку 500-килограммовая женщина не могла явиться в посольство, чтобы пройти бюрократические процедуры.
Источник: segodnya.ua
Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой тяжелой в мире женщиной, за три недели пребывания в индийской больнице похудела на 100 килограммов.
Пациентку с дисфункцией желез посадили на строгую диету, которая предполагает употребление жидкой пищи, богатой белками и пищевыми волокнами. Позже 36-летняя египтянка перенесет операцию по сокращению желудка.
Ожидается, что благодаря хирургическому вмешательству, диете и физиотерапии женщина за полгода сбросит еще 200 килограммов. К концу лечения она должна заново научиться сидеть и самостоятельно принимать пищу, передает Hindustan Times.
Из-за заболевания организм Эман Ахмед Аб Эль Ати накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами.
Египтянку привезли в Индию в начале февраля 2017 года. Глава МИД Индии Сушма Сварадж помогла Эман получить визу, поскольку 500-килограммовая женщина не могла явиться в посольство, чтобы пройти бюрократические процедуры.
Источник: segodnya.ua
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