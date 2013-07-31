Мать и мальчик чувствуют себя нормально и наблюдаются в палате интенсивной терапии
Жительница Китая родила сына весом 6,7 кг. Ребенок появился на свет в роддоме города Сиань провинции Шэньси.
Врач, принявший младенца, сказал, что это самый крупный ребенок, который когда-либо появлялся на свет в их больнице.
Мать и мальчик чувствуют себя нормально и наблюдаются в палате интенсивной терапии.
Самый тяжелый ребенок на планете родился в 1879 году в США — мальчик массой 9,98 килограмма.
Источник: segodnya.ua
Жительница Китая родила сына весом 6,7 кг. Ребенок появился на свет в роддоме города Сиань провинции Шэньси.
Врач, принявший младенца, сказал, что это самый крупный ребенок, который когда-либо появлялся на свет в их больнице.
Мать и мальчик чувствуют себя нормально и наблюдаются в палате интенсивной терапии.
Самый тяжелый ребенок на планете родился в 1879 году в США — мальчик массой 9,98 килограмма.
Источник: segodnya.ua
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