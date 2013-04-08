В Париже продолжается неделя высокой моды, которая завершится 8 марта.
В Париже продолжается Неделя моды - с каждым днем расписание становится все насыщеннее, имена дизайнеров все громче, а шоу все эффектнее.
Самым звездным и с точки зрения списка гостей, и с точки зрения кастинга моделей стало шоу Balmain: Оливье Рустен, похоже, решил собрать у себя на дефиле всех суперзвезд индустрии от вездесущей Джиджи Хадид до ангельского десанта в лице Алессандры Амбросио и Адрианы Лима.
Сама коллекция получилась такой же эффектной, как и шоу: довольно простые, но сильные силуэты соседствовали с платьями, собранными из гофрированных рюш, а кружево миксовалось с бархатом. Пожалуй, самой примечательной чертой коллекции стала ее расцветка - яркие, по-осеннему теплые цвета, упорядоченные строгими геометричными блоками.
Несмотря на то, что на показе Roland Mouret было предостаточно одежды разных силуэтов, дизайнер рассказал журналистам, что главной его целью было переосмысление юбок А-силуэта. Муре хотел сделать их такими же сильными и сексуальными, как любимые им юбки-карандаш, без которых, кстати, дело тоже не обошлось.
Для бренда Carven прошедший показ стал особенным. Совсем недавно стало известно, что Гийома Анри на посту креативного директора марки сменит не один, а сразу два дизайнера - и вот, Алексис Марсьяль и Адриан Кайядо уже выходят на поклон после презентации коллекции, открывающей новую главу в истории бренда. В новой осенне-зимней работе они не стали отрекаться от идеалов предшественника, возродившего Carven из небытия: все те же женственные, даже девичьи силуэты, все те же мелкие принты.
Коллекция Ann Demeulemeester стала очередной одой деконструктивизму: асимметрия, свободные силуэты, многослойность, нарочитая незавершенность образов - Себастьен Мейне, как всегда, искал совершенство в несовершенстве. Ключевой деталью образов стали ремни - совсем узкие, завязанные на талии, или, наоборот, широкие, напоминающие корсеты. Цветовая гамма тоже вполне типична для бренда: лишь раз на черно-сером фоне, словно вспышка, мелькнуло широкое красное платье в пол.
Источник: Elle
В Париже продолжается Неделя моды - с каждым днем расписание становится все насыщеннее, имена дизайнеров все громче, а шоу все эффектнее.
Самым звездным и с точки зрения списка гостей, и с точки зрения кастинга моделей стало шоу Balmain: Оливье Рустен, похоже, решил собрать у себя на дефиле всех суперзвезд индустрии от вездесущей Джиджи Хадид до ангельского десанта в лице Алессандры Амбросио и Адрианы Лима.
Сама коллекция получилась такой же эффектной, как и шоу: довольно простые, но сильные силуэты соседствовали с платьями, собранными из гофрированных рюш, а кружево миксовалось с бархатом. Пожалуй, самой примечательной чертой коллекции стала ее расцветка - яркие, по-осеннему теплые цвета, упорядоченные строгими геометричными блоками.
Несмотря на то, что на показе Roland Mouret было предостаточно одежды разных силуэтов, дизайнер рассказал журналистам, что главной его целью было переосмысление юбок А-силуэта. Муре хотел сделать их такими же сильными и сексуальными, как любимые им юбки-карандаш, без которых, кстати, дело тоже не обошлось.
Для бренда Carven прошедший показ стал особенным. Совсем недавно стало известно, что Гийома Анри на посту креативного директора марки сменит не один, а сразу два дизайнера - и вот, Алексис Марсьяль и Адриан Кайядо уже выходят на поклон после презентации коллекции, открывающей новую главу в истории бренда. В новой осенне-зимней работе они не стали отрекаться от идеалов предшественника, возродившего Carven из небытия: все те же женственные, даже девичьи силуэты, все те же мелкие принты.
Коллекция Ann Demeulemeester стала очередной одой деконструктивизму: асимметрия, свободные силуэты, многослойность, нарочитая незавершенность образов - Себастьен Мейне, как всегда, искал совершенство в несовершенстве. Ключевой деталью образов стали ремни - совсем узкие, завязанные на талии, или, наоборот, широкие, напоминающие корсеты. Цветовая гамма тоже вполне типична для бренда: лишь раз на черно-сером фоне, словно вспышка, мелькнуло широкое красное платье в пол.
Источник: Elle
- Просмотров: 305
Похожие новости