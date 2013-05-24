Владелец испанского ресторана Антонио Родригес был ошеломлен, когда из его заведения, которое расположено в городе Бембире, сбежало 120 клиентов, при этом не оплатив счета.
Уроженцы Румынии договорились с рестораном о праздновании крестин ребенка, внеся предоплату в сумме 900 евро. Гости успели съесть закуски, основное блюдо, а также выпить 30 бутылок алкогольных напитков. А дальше и произошло то, что повергло владельца ресторана в шок.
По словам Родригеса все произошло в течении минуты: перед подачей десерта гости просто сбежали.
Антонио Родригес поведал полиции все, что знал об клиентах, однако это никак не помогло тем отыскать сбежавших. Сумма убытка составила две тысячи евро, в возмещение которых бизнесмен не верит.
Источник: Tv.ua
Уроженцы Румынии договорились с рестораном о праздновании крестин ребенка, внеся предоплату в сумме 900 евро. Гости успели съесть закуски, основное блюдо, а также выпить 30 бутылок алкогольных напитков. А дальше и произошло то, что повергло владельца ресторана в шок.
По словам Родригеса все произошло в течении минуты: перед подачей десерта гости просто сбежали.
Антонио Родригес поведал полиции все, что знал об клиентах, однако это никак не помогло тем отыскать сбежавших. Сумма убытка составила две тысячи евро, в возмещение которых бизнесмен не верит.
Источник: Tv.ua
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