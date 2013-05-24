Зоопарк Австралии имени Стивена Ирвинга показал необычных животных, о которых у нас мало кто знает — бинтуронгов.
Фото бинтуронгов, которых зовут Пип и Джайя, зоопарк опубликовал в соцсети.
Бинтуронг — млекопитающее из рода виверровых. Его ближайшие родственники — цивета и куница. Бинтуронг похож на маленького медведя или кошку-переростка, поэтому его часто называют "кошачьим медведем".
Как сообщили работники зоопарка, Пип и Джайя — самые необычные у них животные. Они любят общаться с посетителями и когда их угощают фруктовым салатом
Бинтуронги очень доверчивы. В некоторых странах их содержат как домашних питомцев.
Источник: Медуза.
Фото бинтуронгов, которых зовут Пип и Джайя, зоопарк опубликовал в соцсети.
Бинтуронг — млекопитающее из рода виверровых. Его ближайшие родственники — цивета и куница. Бинтуронг похож на маленького медведя или кошку-переростка, поэтому его часто называют "кошачьим медведем".
Как сообщили работники зоопарка, Пип и Джайя — самые необычные у них животные. Они любят общаться с посетителями и когда их угощают фруктовым салатом
Бинтуронги очень доверчивы. В некоторых странах их содержат как домашних питомцев.
Источник: Медуза.
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