Осужденный за убийство любовницы голкипер Бруно Фернандес вышел на свободу в феврале
Экс-голкипер "Фламенго" Бруно Фернандес, который был осужден за организацию убийства своей любовницы и матери его младшего ребенка, вышел на свободу и намерен возобновить свою игровую карьеру. Вратарь находится в поисках нового клуба.
В 2013 году Бруно приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию убийства в 2010 году Элизы Самудио. Тело женщины было расчленено и скормлено собаке футболиста, части его также были погребены в бетоне. 32-летний игрок пробыл в заключении семь лет и был выпущен на свободу в конце февраля.
Как заявляет агент футболиста, в Бруно заинтересованы не менее десяти клубов. В течение десяти дней он подпишет с одним из них контракт.
Источник: Сегодня
Экс-голкипер "Фламенго" Бруно Фернандес, который был осужден за организацию убийства своей любовницы и матери его младшего ребенка, вышел на свободу и намерен возобновить свою игровую карьеру. Вратарь находится в поисках нового клуба.
В 2013 году Бруно приговорили к 22 годам лишения свободы за организацию убийства в 2010 году Элизы Самудио. Тело женщины было расчленено и скормлено собаке футболиста, части его также были погребены в бетоне. 32-летний игрок пробыл в заключении семь лет и был выпущен на свободу в конце февраля.
Как заявляет агент футболиста, в Бруно заинтересованы не менее десяти клубов. В течение десяти дней он подпишет с одним из них контракт.
Источник: Сегодня
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