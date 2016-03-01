В рамках своей персональной выставки в парижском Пале де Токио французский художник Абрахам Пуаншваль провел семь дней внутри одного из экспонатов — огромного обломка скалы.
Камера-"саркофаг" была выдолблена внутри и снабжена запасом пищи и воды. Нахождение Пуаншваля внутри камня фиксировалось с помощью инфракрасной камеры и демонстрировалось посетителям выставки, которые также имели возможность присутствовать при драматическом выходе художника из добровольного заточения.
Скоро Абрахам Пуаншваль приступит ко второму перформансу, запланированному для этой выставки. В этот раз он будет высиживать куриные яйца, что должно занять от 21 до 26 дней. Процесс будет проходить в специально оборудованной камере-виварии, также доступной для обозрения всех посетителей выставки.
"Индустриалка" также писала: "Запорожский художник знает, где находится пуп Земли".
Фото: MTI.
Источник: Артгид.
Камера-"саркофаг" была выдолблена внутри и снабжена запасом пищи и воды. Нахождение Пуаншваля внутри камня фиксировалось с помощью инфракрасной камеры и демонстрировалось посетителям выставки, которые также имели возможность присутствовать при драматическом выходе художника из добровольного заточения.
Скоро Абрахам Пуаншваль приступит ко второму перформансу, запланированному для этой выставки. В этот раз он будет высиживать куриные яйца, что должно занять от 21 до 26 дней. Процесс будет проходить в специально оборудованной камере-виварии, также доступной для обозрения всех посетителей выставки.
"Индустриалка" также писала: "Запорожский художник знает, где находится пуп Земли".
Фото: MTI.
Источник: Артгид.
- Просмотров: 85
Похожие новости