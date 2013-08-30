Инцидент произошел в западной части Франции, где Франсуа Олланд принимал участие в официальном запуске новой линии скоростных поездов. Полицейский снайпер, который не поставил оружие на предохранитель, ранил двух людей.
Сообщается, что 28 февраля в коммуне Вильоньон французский глава выступал на открытии новой линии скоростных поездов. Во время торжественной речи Олланда внезапно раздался выстрел. После нескольких секунд смятения он сказал: "Надеюсь, ничего серьезного".
Оказалось, что один из полицейских снайперов забыл поставить огнестрельное оружие на предохранитель, и это стало причиной досадного инцидента. В результате "перестрелки" пострадали сразу два человека - официант и еще один член обслуживающего персонала. Обеих мужчин немедленно госпитализировали с ранениями ног.
Источник: Пресса Украины
Сообщается, что 28 февраля в коммуне Вильоньон французский глава выступал на открытии новой линии скоростных поездов. Во время торжественной речи Олланда внезапно раздался выстрел. После нескольких секунд смятения он сказал: "Надеюсь, ничего серьезного".
Оказалось, что один из полицейских снайперов забыл поставить огнестрельное оружие на предохранитель, и это стало причиной досадного инцидента. В результате "перестрелки" пострадали сразу два человека - официант и еще один член обслуживающего персонала. Обеих мужчин немедленно госпитализировали с ранениями ног.
Источник: Пресса Украины
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