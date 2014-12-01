Фантастический блокбастер "Отряд самоубийц", который вышел в 2016 году и получил множество негативных оценок кинокритиков, был отмечен "Оскаром". На 89-й церемонии вручения премий Академии кинематографических искусств и наук картине досталась премия за лучший грим. Далее предлагаем вспомнить несколько культовых фильмов, которые никогда не получали "Оскар".
"Психо" — культовый черно-белый психологический триллер Альфреда Хичкока, традиционно причисляемый к вершинам творчества Хичкока и жанра в целом. Вольная экранизация одноименного романа Роберта Блоха. Это первый за много лет фильм Хичкока, снятый в монохроме. Старые художественные коды американской готики трансформированы режиссером в новый жанровый сплав, замешанный на психоанализе и близкий скорее к фильму ужасов, чем к классическому триллеру. Атмосферу тревоги и нервозности ("саспенса") дополняет саундтрек композитора Бернарда Херрманна. Главные роли сыграли Энтони Перкинс, Джанет Ли и Вера Майлз.
"Сияние" — фильм ужасов режиссера, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли исполняют Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд.
Несмотря на множество негативных рецензий в год выхода на экраны, "Сияние" регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра. Фильм стабильно входит в первую сотню списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb а также занимает 32 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. Согласно опросу маститого киноведческого британского журнала Sight & Sound, проведенного среди кинокритиков и режиссеров, "Сияние" признано одной из величайших картин в истории.
"Однажды в Америке" — гангстерский фильм Серджо Леоне, вышедший на экраны в 1984 году и частично основанный на автобиографическом произведении Гарри Грэя. История дружбы и предательства нескольких гангстеров и бутлегеров, встретившихся в начале двадцатого века в еврейском квартале Нью-Йорка и разбогатевших во времена сухого закона в США, показана через прихотливое сплетение воспоминаний, сновидений и опиумных грез главного героя.
Последняя режиссерская работа Серджо Леоне вышла в прокат в искаженном виде и не имела успеха ни у критиков, ни у зрителей. После восстановления первоначального хронометража и структуры картина стала рассматриваться как одно из высших достижений гангстерского жанра. "Однажды в Америке" стабильно входит в лучшую сотню фильмов по версии IMDb.
"Окно во двор" — детективный кинофильм Альфреда Хичкока, снятый в 1954 году по рассказу Корнелла Вулрича "Наверняка, это было убийство". Главные роли исполнили Джеймс Стюарт, Грейс Келли и Телма Риттер.
Ныне считается одним из лучших и самых удачных фильмов Хичкока. Четыре номинации на премию "Оскар", входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Американским институтом киноискусства признан одним из величайших детективов и триллеров в истории.
"Побег из Шоушенка" — американский художественный фильм-драма 1994 года, снятый режиссером Фрэнком Дарабонтом по повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка" (англ. Rita Hayworth and Shawshank Redemption). Фильм уверенно занимает лидирующие позиции в списках лучших фильмов всех времен по результатам зрительского голосования. По состоянию на 26 февраля 2017 года фильм занимает 1-е место в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb" (неизменно с августа 2008 года).
"Большой Лебовски" — фильм в жанре комедия братьев Коэн, снятый и выпущенный на экраны в 1998 году. В основу сценария легла книга Рэймонда Чандлера "Глубокий сон" (1939), но фильм, тем не менее, не является точной ее экранизацией, привнося в историю многие новые сцены и сюжетные ходы. Съемки проходили в разных районах Лос-Анджелеса и продолжались одиннадцать недель, премьерный показ состоялся на фестивале Сандэнс. Впоследствии было произведено несколько переизданий на разных носителях, в том числе неоднократно выпускались коллекционные версии с прилагающимися дополнительными материалами.
"Бойцовский клуб" — американский кинофильм 1999 года режиссера Дэвида Финчера по мотивам одноименного романа Чака Паланика, вышедшего тремя годами ранее. Главные роли исполняют Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонэм Картер. Нортон играет безымянного рассказчика — обезличенного обывателя, который недоволен своей жизнью в постиндустриальном потребительском обществе "белых воротничков". Он создает подпольную организацию "Бойцовский клуб" вместе с Тайлером Дерденом, продавцом мыла, которого сыграл Брэд Питт.
Поначалу фильм был крайне неоднозначно принят публикой и критиками, собрав в североамериканском прокате только 37 млн $ против 63 миллионов, вложенных в его производство. Через 10 лет после премьеры влиятельная газета The New York Times напечатала статью Денниса Лима, в которой "Бойцовский клуб" был назван "по всей вероятности, определяющим культовым фильмом нашего времени". Он числится в десятке лучших фильмов по версии IMDb и входит во многие другие подобные рейтинги. Это один из фильмов, вызвавших в 1990-е годы наибольший общественный резонанс.
"Психо" — культовый черно-белый психологический триллер Альфреда Хичкока, традиционно причисляемый к вершинам творчества Хичкока и жанра в целом. Вольная экранизация одноименного романа Роберта Блоха. Это первый за много лет фильм Хичкока, снятый в монохроме. Старые художественные коды американской готики трансформированы режиссером в новый жанровый сплав, замешанный на психоанализе и близкий скорее к фильму ужасов, чем к классическому триллеру. Атмосферу тревоги и нервозности ("саспенса") дополняет саундтрек композитора Бернарда Херрманна. Главные роли сыграли Энтони Перкинс, Джанет Ли и Вера Майлз.
"Сияние" — фильм ужасов режиссера, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли исполняют Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд.
Несмотря на множество негативных рецензий в год выхода на экраны, "Сияние" регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра. Фильм стабильно входит в первую сотню списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb а также занимает 32 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. Согласно опросу маститого киноведческого британского журнала Sight & Sound, проведенного среди кинокритиков и режиссеров, "Сияние" признано одной из величайших картин в истории.
"Однажды в Америке" — гангстерский фильм Серджо Леоне, вышедший на экраны в 1984 году и частично основанный на автобиографическом произведении Гарри Грэя. История дружбы и предательства нескольких гангстеров и бутлегеров, встретившихся в начале двадцатого века в еврейском квартале Нью-Йорка и разбогатевших во времена сухого закона в США, показана через прихотливое сплетение воспоминаний, сновидений и опиумных грез главного героя.
Последняя режиссерская работа Серджо Леоне вышла в прокат в искаженном виде и не имела успеха ни у критиков, ни у зрителей. После восстановления первоначального хронометража и структуры картина стала рассматриваться как одно из высших достижений гангстерского жанра. "Однажды в Америке" стабильно входит в лучшую сотню фильмов по версии IMDb.
"Окно во двор" — детективный кинофильм Альфреда Хичкока, снятый в 1954 году по рассказу Корнелла Вулрича "Наверняка, это было убийство". Главные роли исполнили Джеймс Стюарт, Грейс Келли и Телма Риттер.
Ныне считается одним из лучших и самых удачных фильмов Хичкока. Четыре номинации на премию "Оскар", входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Американским институтом киноискусства признан одним из величайших детективов и триллеров в истории.
"Побег из Шоушенка" — американский художественный фильм-драма 1994 года, снятый режиссером Фрэнком Дарабонтом по повести Стивена Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка" (англ. Rita Hayworth and Shawshank Redemption). Фильм уверенно занимает лидирующие позиции в списках лучших фильмов всех времен по результатам зрительского голосования. По состоянию на 26 февраля 2017 года фильм занимает 1-е место в списке "250 лучших фильмов по версии IMDb" (неизменно с августа 2008 года).
"Большой Лебовски" — фильм в жанре комедия братьев Коэн, снятый и выпущенный на экраны в 1998 году. В основу сценария легла книга Рэймонда Чандлера "Глубокий сон" (1939), но фильм, тем не менее, не является точной ее экранизацией, привнося в историю многие новые сцены и сюжетные ходы. Съемки проходили в разных районах Лос-Анджелеса и продолжались одиннадцать недель, премьерный показ состоялся на фестивале Сандэнс. Впоследствии было произведено несколько переизданий на разных носителях, в том числе неоднократно выпускались коллекционные версии с прилагающимися дополнительными материалами.
"Бойцовский клуб" — американский кинофильм 1999 года режиссера Дэвида Финчера по мотивам одноименного романа Чака Паланика, вышедшего тремя годами ранее. Главные роли исполняют Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонэм Картер. Нортон играет безымянного рассказчика — обезличенного обывателя, который недоволен своей жизнью в постиндустриальном потребительском обществе "белых воротничков". Он создает подпольную организацию "Бойцовский клуб" вместе с Тайлером Дерденом, продавцом мыла, которого сыграл Брэд Питт.
Поначалу фильм был крайне неоднозначно принят публикой и критиками, собрав в североамериканском прокате только 37 млн $ против 63 миллионов, вложенных в его производство. Через 10 лет после премьеры влиятельная газета The New York Times напечатала статью Денниса Лима, в которой "Бойцовский клуб" был назван "по всей вероятности, определяющим культовым фильмом нашего времени". Он числится в десятке лучших фильмов по версии IMDb и входит во многие другие подобные рейтинги. Это один из фильмов, вызвавших в 1990-е годы наибольший общественный резонанс.
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