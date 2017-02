— культовый ч е рно-белый психологический триллер Альфреда Хичкока, традиционно причисляемый к вершинам творчества Хичкока и жанра в целом. Вольная экранизация одноим е нного романа Роберта Блоха. Это первый за много лет фильм Хичкока, снятый в монохроме. Старые художественные коды американской готики трансформированы режисс е ром в новый жанровый сплав, замешанный на психоанализе и близкий скорее к фильму ужасов, чем к классическому триллеру. Атмосферу тревоги и нервозности ( " саспенса " ) дополняет саундтрек композитора Бернарда Херрманна. Главные роли сыграли Энтони Перкинс, Джанет Ли и Вера Майлз.— фильм ужасов режисс е ра, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика, снятый в 1980 году по мотивам одноим е нного романа Стивена Кинга. Главные роли исполняют Джек Николсон, Шелли Дювалл и Дэнни Ллойд.Несмотря на множество негативных рецензий в год выхода на экраны, " Сияние " регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра. Фильм стабильно входит в первую сотню списка 250 лучших фильмов на сайте IMDb а также занимает 32 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. Согласно опросу маститого киноведческого британского журнала Sight & Sound, провед е нного среди кинокритиков и режисс е ров, " Сияние " признано одной из величайших картин в истории.— гангстерский фильм Серджо Леоне, вышедший на экраны в 1984 году и частично основанный на автобиографическом произведении Гарри Грэя. История дружбы и предательства нескольких гангстеров и бутлегеров, встретившихся в начале двадцатого века в еврейском квартале Нью-Йорка и разбогатевших во времена сухого закона в США, показана через прихотливое сплетение воспоминаний, сновидений и опиумных гр е з главного героя.Последняя режисс е рская работа Серджо Леоне вышла в прокат в искаж е нном виде и не имела успеха ни у критиков, ни у зрителей. После восстановления первоначального хронометража и структуры картина стала рассматриваться как одно из высших достижений гангстерского жанра. " Однажды в Америке " стабильно входит в лучшую сотню фильмов по версии IMDb.— детективный кинофильм Альфреда Хичкока, снятый в 1954 году по рассказу Корнелла Вулрича " Наверняка, это было убийство " . Главные роли исполнили Джеймс Стюарт, Грейс Келли и Телма Риттер.Ныне считается одним из лучших и самых удачных фильмов Хичкока. Четыре номинации на премию " Оскар " , входит в список 250 лучших фильмов по версии IMDb. Американским институтом киноискусства признан одним из величайших детективов и триллеров в истории.— американский художественный фильм-драма 1994 года, снятый режисс е ром Фрэнком Дарабонтом по повести Стивена Кинга " Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка " (англ. Rita Hayworth and Shawshank Redemption). Фильм уверенно занимает лидирующие позиции в списках лучших фильмов всех врем е н по результатам зрительского голосования. По состоянию на 26 февраля 2017 года фильм занимает 1-е место в списке " 250 лучших фильмов по версии IMDb " (неизменно с августа 2008 года).— фильм в жанре комедия братьев Коэн, снятый и выпущенный на экраны в 1998 году. В основу сценария легла книга Рэймонда Чандлера " Глубокий сон " (1939), но фильм, тем не менее, не является точной е е экранизацией, привнося в историю многие новые сцены и сюжетные ходы. Съ е мки проходили в разных районах Лос-Анджелеса и продолжались одиннадцать недель, премьерный показ состоялся на фестивале Сандэнс. Впоследствии было произведено несколько переизданий на разных носителях, в том числе неоднократно выпускались коллекционные версии с прилагающимися дополнительными материалами.— американский кинофильм 1999 года режисс е ра Дэвида Финчера по мотивам одноим е нного романа Чака Паланика, вышедшего тремя годами ранее. Главные роли исполняют Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонэм Картер. Нортон играет безымянного рассказчика — обезличенного обывателя, который недоволен своей жизнью в постиндустриальном потребительском обществе " белых воротничков " . Он созда е т подпольную организацию " Бойцовский клуб " вместе с Тайлером Д е рденом, продавцом мыла, которого сыграл Брэд Питт.Поначалу фильм был крайне неоднозначно принят публикой и критиками, собрав в североамериканском прокате только 37 млн $ против 63 миллионов, вложенных в его производство. Через 10 лет после премьеры влиятельная газета The New York Times напечатала статью Денниса Лима, в которой " Бойцовский клуб " был назван " по всей вероятности, определяющим культовым фильмом нашего времени " . Он числится в десятке лучших фильмов по версии IMDb и входит во многие другие подобные рейтинги. Это один из фильмов, вызвавших в 1990-е годы наибольший общественный резонанс.