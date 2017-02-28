Выйдя замуж в 2007 году за бизнесмена Парвиза Ясинова, экс-участница группы t.A.t.u. Юлия Волкова приняла ислам. Бракосочетание пары прошло уже по мусульманскому обряду — в мечети в Дубае. Однако брак продержался недолго: в 2010 году супруги, у которых уже был сын Самир, расстались.
Видимо, вскоре после этого Волкова решила вернуться в прежнюю веру, однако доказательства такого шага появились только сейчас, когда она разместила на своей странице в социальной сети фотографию из храма:
- Простите меня за все. Сердцем и душой я с вами, — подписала Юлия снимок, сделанный в Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, знаменующий начало Великого поста.
Российским журналистам удалось связаться с Волковой и выяснить, что она действительно снова обратилась в православие:
- Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом. Но еще раз скажу: Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы, — заявила артистка.
Источник: Сплетник
Видимо, вскоре после этого Волкова решила вернуться в прежнюю веру, однако доказательства такого шага появились только сейчас, когда она разместила на своей странице в социальной сети фотографию из храма:
- Простите меня за все. Сердцем и душой я с вами, — подписала Юлия снимок, сделанный в Прощеное воскресенье, последний день Масленицы, знаменующий начало Великого поста.
Российским журналистам удалось связаться с Волковой и выяснить, что она действительно снова обратилась в православие:
- Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом. Но еще раз скажу: Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы, — заявила артистка.
Источник: Сплетник
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