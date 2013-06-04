89-я церемония премии "Оскар" в Лос-Анджелесе завершилась.
Ведущим "Оскара" в этом году был известный американский комик Джимми Киммел. А запомнится церемония эпическим конфузом в конце, когда была объявлена долгожданная номинации "Лучший фильм года".
Ведущий перепутал конверт и назвал сначала лучшей лентой мюзикл "Ла-Ла Ленд", но оказалось, что на самом деле победил фильм "Лунный свет" (история взросления темнокожего подростка в гетто Майами).
Итак, победители "Оскара":
Лучший фильм – фильм "Лунный свет".
Лучшая режиссерская работа – Дэмьен Шазелл ( "Ла-Ла Ленд").
Лучшая мужская роль – Кейси Аффлек ( "Манчестер у моря").
Лучшая женская роль – Эмма Стоун ( "Ла Ла Ленд").
Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али ( "Лунный свет").
Лучшая женская роль второго плана – Виола Дэвис ( "Ограждения").
За вклад в киноиндустрию – Джеки Чан.
Лучший анимационный полнометражный фильм – "Зоотрополис".
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Песочник".
Лучший художественный короткометражный фильм – "Пой".
Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер", Иран (режиссер Асгар Фархади).
Лучший саундтрек к фильму – City Of Stars ( "Ла-Ла Ленд").
Лучшая операторская работа – "Ла-Ла Ленд".
Лучшие визуальные эффекты – "Книга джунглей".
"Индустриалка" также писала: "Самые эффектные наряды на церемонии вручения Оскара-2017".
Источник: 24.
Ведущим "Оскара" в этом году был известный американский комик Джимми Киммел. А запомнится церемония эпическим конфузом в конце, когда была объявлена долгожданная номинации "Лучший фильм года".
Ведущий перепутал конверт и назвал сначала лучшей лентой мюзикл "Ла-Ла Ленд", но оказалось, что на самом деле победил фильм "Лунный свет" (история взросления темнокожего подростка в гетто Майами).
Итак, победители "Оскара":
Лучший фильм – фильм "Лунный свет".
Лучшая режиссерская работа – Дэмьен Шазелл ( "Ла-Ла Ленд").
Лучшая мужская роль – Кейси Аффлек ( "Манчестер у моря").
Лучшая женская роль – Эмма Стоун ( "Ла Ла Ленд").
Лучшая мужская роль второго плана – Махершала Али ( "Лунный свет").
Лучшая женская роль второго плана – Виола Дэвис ( "Ограждения").
За вклад в киноиндустрию – Джеки Чан.
Лучший анимационный полнометражный фильм – "Зоотрополис".
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Песочник".
Лучший художественный короткометражный фильм – "Пой".
Лучший фильм на иностранном языке – "Коммивояжер", Иран (режиссер Асгар Фархади).
Лучший саундтрек к фильму – City Of Stars ( "Ла-Ла Ленд").
Лучшая операторская работа – "Ла-Ла Ленд".
Лучшие визуальные эффекты – "Книга джунглей".
"Индустриалка" также писала: "Самые эффектные наряды на церемонии вручения Оскара-2017".
Источник: 24.
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