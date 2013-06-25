В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения премии "Оскар". Помимо заветной статуэтки внимание привлекла к себе и красная дорожка, на которой в течение нескольких часов собирались кинозвезды.
Стоит отметить, что главный номинант премии стал американский мюзикл Ла-Ла-Лэнд с 14 номинациями. Фильм по числу номинаций повторил рекорд Титаника и Все о Еве.
В этом году звезды порадовали публику изящными и нежными образами. Мы сделали подборку лучших нарядов красной дорожки.
Цветом церемонии определенно можно считать благородный "золотой" оттенок. Его предпочли Эмма Стоун, Шарлиз Терон и Джессика Бил. Эти актрисы прекрасно знают, как ослепительно блистать на красной ковровой дорожке. Хотя и в черном платье можно оказаться в центре внимания, это доказывают Бри Ларсон и Жанель Моне. Бри выбрала эффектное-платье бюстье от Oscar de la Renta, а Жанель выглядела потрясающе в необыкновенном образе от Elie Saab.
Эмма Стоун появилась в платье от Givenchy Haute Couture.
Изабель Юппер выбрала элегантное платье из коллекции Armani Privé.
Фелисити Джонс появилась в платье из весенне-летней коллекции Dior.
Рут Негга в красном кружевном платье от Valentino.
Лесли Манн выбрала платье от Zac Posen.
Жанель Моне в Elie Saab.
Джессика Бил в образе от Kaufmanfranco.
Николь Кидман выглядела грациозно в платье от Armani Privé.
Холли Берри предпочла платье от Atelier Versace.
Бри Ларсон в платье от Oscar De La Renta.
Шарлиз Терон появилась в платье от Dior.
Приянка Чопра в платье от Ralph and Russo.
Сальма Хайек в черном кружевном платье от Alexander McQueen.
Скарлетт Йоханссон выбрала платье нежно-розового оттенка от Azzedine Alaïa.
Эмма Робертс появилась в Armani Privé.
Алисия Викандер в Louis Vuitton.
Источник: Modagid
Стоит отметить, что главный номинант премии стал американский мюзикл Ла-Ла-Лэнд с 14 номинациями. Фильм по числу номинаций повторил рекорд Титаника и Все о Еве.
В этом году звезды порадовали публику изящными и нежными образами. Мы сделали подборку лучших нарядов красной дорожки.
Цветом церемонии определенно можно считать благородный "золотой" оттенок. Его предпочли Эмма Стоун, Шарлиз Терон и Джессика Бил. Эти актрисы прекрасно знают, как ослепительно блистать на красной ковровой дорожке. Хотя и в черном платье можно оказаться в центре внимания, это доказывают Бри Ларсон и Жанель Моне. Бри выбрала эффектное-платье бюстье от Oscar de la Renta, а Жанель выглядела потрясающе в необыкновенном образе от Elie Saab.
Эмма Стоун появилась в платье от Givenchy Haute Couture.
Изабель Юппер выбрала элегантное платье из коллекции Armani Privé.
Фелисити Джонс появилась в платье из весенне-летней коллекции Dior.
Рут Негга в красном кружевном платье от Valentino.
Лесли Манн выбрала платье от Zac Posen.
Жанель Моне в Elie Saab.
Джессика Бил в образе от Kaufmanfranco.
Николь Кидман выглядела грациозно в платье от Armani Privé.
Холли Берри предпочла платье от Atelier Versace.
Бри Ларсон в платье от Oscar De La Renta.
Шарлиз Терон появилась в платье от Dior.
Приянка Чопра в платье от Ralph and Russo.
Сальма Хайек в черном кружевном платье от Alexander McQueen.
Скарлетт Йоханссон выбрала платье нежно-розового оттенка от Azzedine Alaïa.
Эмма Робертс появилась в Armani Privé.
Алисия Викандер в Louis Vuitton.
Источник: Modagid
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