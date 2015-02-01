В Москве сегодня прошел массовый Марш, посвященный памяти известного российского оппозиционного политика Бориса Немцова несколько тысяч неравнодушных россиян пришли почтить оппозиционера, который был убит два года назад 27 февраля неподалеко от Кремля на Большом Москворецком мосту.
Шествие началось от Страстного бульвара и продолжилось по проспекту Сахарова – до места убийства политика, где участники возложат цветы. Несколько улиц неподалеку перекрыты, а около места сбора митингующих собрана полиция и коммунальная техника.
Стоит отметить, что перед началом акции председателя "Парнаса" Михаила Касьянова неизвестные облили зеленкой. Несмотря на этот инцидент, он остался во главе колонны. А провокатора задержала полиция.
Как писала "Индустриалка", экс-вице-премьер-министр РФ, неугодный Кремлю оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы – напротив Кремля, который напичкан камерами слежений и окружен сотрудниками ФСБ. Однако расследование дела промедляется.
Только спустя год после происшествия были арестованы пять человек, обвиняемых в убийстве Бориса Немцова. По мнению следствия, заказчиком и организатором убийства является бывший боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов. К слову, он до сих пор остается на свободе.
Источник: Корреспондент
Шествие началось от Страстного бульвара и продолжилось по проспекту Сахарова – до места убийства политика, где участники возложат цветы. Несколько улиц неподалеку перекрыты, а около места сбора митингующих собрана полиция и коммунальная техника.
Стоит отметить, что перед началом акции председателя "Парнаса" Михаила Касьянова неизвестные облили зеленкой. Несмотря на этот инцидент, он остался во главе колонны. А провокатора задержала полиция.
Как писала "Индустриалка", экс-вице-премьер-министр РФ, неугодный Кремлю оппозиционный политик Борис Немцов был убит в центре Москвы – напротив Кремля, который напичкан камерами слежений и окружен сотрудниками ФСБ. Однако расследование дела промедляется.
Только спустя год после происшествия были арестованы пять человек, обвиняемых в убийстве Бориса Немцова. По мнению следствия, заказчиком и организатором убийства является бывший боец батальона "Север" МВД Чечни Руслан Мухудинов. К слову, он до сих пор остается на свободе.
Источник: Корреспондент
- Просмотров: 716
Похожие новости