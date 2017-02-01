Возле польского поселка Дыбки на трассе Вышкув – Острув-Мазовецка авария унесла жизни трех человек, среди которых - украинская журналистка Полина Дорожкина.
Как сообщают польские СМИ, огромная фура выехала на встречную полосу и врезалась в две легковушки. По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В первом автомобиле - Peugeot с белорусскими номерами – находилось четверо человек, в том числе и украинка. Водитель и два пассажира (в том числе Полина Дорожкина) погибли на месте. Четвертого пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.
Во втором автомобиле – Opel – ехали три гражданки Польши, которые в результате аварии получили травмы и были госпитализированы. Одну из пострадавших транспортировали на вертолете в больницу Варшавы.
Водитель грузовика во время аварии почти не пострадал. Согласно результатам экспертизы, алкоголя в его крови обнаружено не было. В настоящее время водитель дает показания следователям, остальные участники ДТП смогут дать показания не ранее, чем через несколько дней.
Журналистка Полина Дорожкина работала в редакции газеты "Сегодня". Коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшей. Коллектив "Индустриалки" присоединяется к соболезнованиям по поводу трагической гибели коллеги.
Источник: "Сегодня"
Как сообщают польские СМИ, огромная фура выехала на встречную полосу и врезалась в две легковушки. По предварительным данным, у грузовика лопнуло колесо, из-за чего водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
В первом автомобиле - Peugeot с белорусскими номерами – находилось четверо человек, в том числе и украинка. Водитель и два пассажира (в том числе Полина Дорожкина) погибли на месте. Четвертого пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.
Во втором автомобиле – Opel – ехали три гражданки Польши, которые в результате аварии получили травмы и были госпитализированы. Одну из пострадавших транспортировали на вертолете в больницу Варшавы.
Водитель грузовика во время аварии почти не пострадал. Согласно результатам экспертизы, алкоголя в его крови обнаружено не было. В настоящее время водитель дает показания следователям, остальные участники ДТП смогут дать показания не ранее, чем через несколько дней.
Журналистка Полина Дорожкина работала в редакции газеты "Сегодня". Коллеги выразили соболезнования родным и близким погибшей. Коллектив "Индустриалки" присоединяется к соболезнованиям по поводу трагической гибели коллеги.
Источник: "Сегодня"
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