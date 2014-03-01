На центральной площади Гейдельберга, что на юго-западе Германии, автомобиль врезался в очередь в кафе-пекарню. В результате этого 73-летний мужчина погиб, еще двое были травмированы.
По данным полиции, водитель автомобиля был вооружен ножом. После его попытки скрыться с места происшествия, полицейские открыли огонь. Мужчина был ранен и доставлен в больницу.
Причины поступка мужчины пока не известны. В базе данных подозреваемых экстремистов мужчина не числится. По данным немецкой прессы, у мужчины могли быть расстройства психики. Однако полиция пока не подтверждает эту информацию.
Источник: ВВС.
По данным полиции, водитель автомобиля был вооружен ножом. После его попытки скрыться с места происшествия, полицейские открыли огонь. Мужчина был ранен и доставлен в больницу.
Причины поступка мужчины пока не известны. В базе данных подозреваемых экстремистов мужчина не числится. По данным немецкой прессы, у мужчины могли быть расстройства психики. Однако полиция пока не подтверждает эту информацию.
Источник: ВВС.
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