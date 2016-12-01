Работу в сфере юриспруденции назвали самой скучной в мире.
Согласно рейтингу, опубликованному The Independent, 8 из 10 специалистов, работающих юристами, считают свою профессию скучной.
Второе место занимают project-менеджеры, 78% которых назвали свою работу скучной.
На третьем месте - работники сферы оказания функций поддержки (71%).
Скучной профессию считают 68% людей, работающих в области финансового контроля, а также 67% сотрудников консалтинга, финансового сервиса и банков, 64% работников сферы инжиниринга, 61% сотрудников области продаж, 60% профессионалов в сфере маркетинга и коммуникаций.
Замыкает ТОП-10 самых скучных профессий IT-сфера, работу в которой скучном назвали 56% сотрудников.
"Индустриалка" писала, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время.
Читайте также: На что украинцы тратят рабочее время.
Источник: Корреспондент
Согласно рейтингу, опубликованному The Independent, 8 из 10 специалистов, работающих юристами, считают свою профессию скучной.
Второе место занимают project-менеджеры, 78% которых назвали свою работу скучной.
На третьем месте - работники сферы оказания функций поддержки (71%).
Скучной профессию считают 68% людей, работающих в области финансового контроля, а также 67% сотрудников консалтинга, финансового сервиса и банков, 64% работников сферы инжиниринга, 61% сотрудников области продаж, 60% профессионалов в сфере маркетинга и коммуникаций.
Замыкает ТОП-10 самых скучных профессий IT-сфера, работу в которой скучном назвали 56% сотрудников.
"Индустриалка" писала, какие профессии могут исчезнуть в ближайшее время.
Читайте также: На что украинцы тратят рабочее время.
Источник: Корреспондент
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