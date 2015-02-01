Влюбленные пары рискуют жизнью, чтобы быть заснятыми в объятиях друг друга в вакуумной упаковке для странных фотографий, которые в моде в Токио.
Фотограф Хал (Харухико Кавагути) запаковывает людей в вакуумную упаковку, высасывая из нее воздух. У него есть всего несколько секунд, чтобы сделать кадр, иначе люди задохнуться.
Рядом на непредвиденный случай всегда находится фельдшер. Несмотря на опасность такой затеи, у фотографа нет отбоя от клиентов!
Фотопроект называется "Flesh Love" ("Телесная любовь").
Кавагути говорит, что таким образом он дает влюбленным проявить свою близость и силу чувств.
"Сначала я болтаю с парами и рассказываю им, что будет происходить,- говорит фотограф. - Потом идет репетиция… Затем они забираются в упаковку и я отсасываю воздух с помощью пылесоса. Это дает мне 4 секунды, чтобы сделать снимок".
Пара при этом должна задерживать дыхание в течение приблизительно десяти секунд или больше, в то время как происходит весь процесс.
Даже не пытайтесь повторять!
"Индустриалка" также писала: "9 необычных скульптур, которые запорожанка сфотографировала в Европе".
Источник: Артлабиринт.
Фотограф Хал (Харухико Кавагути) запаковывает людей в вакуумную упаковку, высасывая из нее воздух. У него есть всего несколько секунд, чтобы сделать кадр, иначе люди задохнуться.
Рядом на непредвиденный случай всегда находится фельдшер. Несмотря на опасность такой затеи, у фотографа нет отбоя от клиентов!
Фотопроект называется "Flesh Love" ("Телесная любовь").
Кавагути говорит, что таким образом он дает влюбленным проявить свою близость и силу чувств.
"Сначала я болтаю с парами и рассказываю им, что будет происходить,- говорит фотограф. - Потом идет репетиция… Затем они забираются в упаковку и я отсасываю воздух с помощью пылесоса. Это дает мне 4 секунды, чтобы сделать снимок".
Пара при этом должна задерживать дыхание в течение приблизительно десяти секунд или больше, в то время как происходит весь процесс.
Даже не пытайтесь повторять!
"Индустриалка" также писала: "9 необычных скульптур, которые запорожанка сфотографировала в Европе".
Источник: Артлабиринт.
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