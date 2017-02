Драма "О теле и душе" — это первый полнометражный фильм 61-летней Эньеди за восемнадцать лет. Главные герои парадоксальной истории любви — социопаты и одиночки со стажем, работающие в мясоперерабатывающем цеху. Их связывает то, что они обладают редкой способностью видеть одни и те же сны.- Этот фильм будет понятен только людям с щедрым сердцем, - сказала режиссер во время получения статуэтки.Приз за лучшую режиссуру получил финский режиссер Аки Каурисмяки. Многие думают, что работу постановщика недооценили, ведь трагикомедия "Другая сторона надежды" (The Other Side of Hope) считалась главным претендентом на высшую награду фестиваля.На церемонию вручения наград Каурисмяки пришел нетрезвым и отказался подняться за своим "Серебряным медведем", присужденным за режиссуру. Организаторы отнесли статуэтку Каурисмяки в зрительный зал, после чего тот некоторое время безуспешно пытался запихнуть награду в карман смокинга."Серебряного медведя" за лучший сценарий получила драма "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman) чилийца Себастьяна Лелио. Главный герой — транссексуал, теряющий своего немолодого бойфренда и сталкивающийся с агрессией и враждебностью окружающих.Награду за лучшую женскую роль получила Ким Мин Хи, сыгравшая в южнокорейском фильме Хонг Санг-су "Одна ночью на пляже" (On the Beach at Night Alone) — меланхоличной истории женского одиночества, в которой реальность смешалась со снами.Австрийский актер Георг Фридрих удостоен приза за мужскую роль — за участие в долгом психологическом роуд-муви "Яркие ночи" (Bright Nights) про длинную поездку отца и сына, которые пытаются понять друг друга и стать ближе.Источник: Сплетник