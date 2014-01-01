Статистика термометра и описания летописцев: холодные зимы
Вспомним несколько зим, запомнившихся невероятными морозами. Как тысячу, так и десять лет назад погода не перестает нас удивлять.
По сказаниям летописцев, в зимы 401 и 801 годов "затвердели волны" Черного моря.
В "859 году Адриатическое море так замерзло, что в Венецию можно было проходить пешком". Через 850 лет это явление повторилось.
В 1010 - 1011 годах морозы сковали турецкое побережье Черного моря. Ужасные холода достигли Африки, где низовье реки Нил было покрыто льдом.
В 1322 году Балтийское море покрылось столь толстым слоем льда, что из Любека в Дании к берегам Померании ездили на санях.
В 1316 году все мосты в Париже были снесены льдом.
В 1326 году замерзло все Средиземное море.
В 1420 году в Париже была ужасная смертность от холода; волки забегали в город, чтобы пожирать трупы, валявшиеся непогребенными на улицах.
В 1558 году целая армия в 40 тысяч человек стояла лагерем на замерзшем Дунае, а во Франции замерзшее вино продавалось кусками на вес.
О холодах XVIII столетия имеются более точные сведения благодаря изобретению термометра.
В 1709 году в Париже в течение многих дней было -24 градуса; вино замерзало в погребах и колокола трескались во время звона.
В XX веке в зиму 1953-1954 годов на обширной территории от Атлантики до Урала с ноября по апрель лютовала стужа, замерзла северная часть Черного и вся акватория Азовского морей.
В 2002 году в Германии из-за морозов полностью было остановлено движение судов по каналу Майн-Дунай, являющемуся важной европейской водной транспортной артерией. Толщина льда, в который вмерзли более 20 судов, достигала местами 70 см.
Тогда же из-за сильных холодов замерзла лагуна Венеции, гондолы, вмерзли в лед. До этого лагуна замерзала в 1985 году.
В 2005 году в Париже для туристов на несколько часов была закрыта Эйфелева башня. Главная достопримечательность Франции полностью обледенела.
Источник: meteoprog.ua
Вспомним несколько зим, запомнившихся невероятными морозами. Как тысячу, так и десять лет назад погода не перестает нас удивлять.
По сказаниям летописцев, в зимы 401 и 801 годов "затвердели волны" Черного моря.
В "859 году Адриатическое море так замерзло, что в Венецию можно было проходить пешком". Через 850 лет это явление повторилось.
В 1010 - 1011 годах морозы сковали турецкое побережье Черного моря. Ужасные холода достигли Африки, где низовье реки Нил было покрыто льдом.
В 1322 году Балтийское море покрылось столь толстым слоем льда, что из Любека в Дании к берегам Померании ездили на санях.
В 1316 году все мосты в Париже были снесены льдом.
В 1326 году замерзло все Средиземное море.
В 1420 году в Париже была ужасная смертность от холода; волки забегали в город, чтобы пожирать трупы, валявшиеся непогребенными на улицах.
В 1558 году целая армия в 40 тысяч человек стояла лагерем на замерзшем Дунае, а во Франции замерзшее вино продавалось кусками на вес.
О холодах XVIII столетия имеются более точные сведения благодаря изобретению термометра.
В 1709 году в Париже в течение многих дней было -24 градуса; вино замерзало в погребах и колокола трескались во время звона.
В XX веке в зиму 1953-1954 годов на обширной территории от Атлантики до Урала с ноября по апрель лютовала стужа, замерзла северная часть Черного и вся акватория Азовского морей.
В 2002 году в Германии из-за морозов полностью было остановлено движение судов по каналу Майн-Дунай, являющемуся важной европейской водной транспортной артерией. Толщина льда, в который вмерзли более 20 судов, достигала местами 70 см.
Тогда же из-за сильных холодов замерзла лагуна Венеции, гондолы, вмерзли в лед. До этого лагуна замерзала в 1985 году.
В 2005 году в Париже для туристов на несколько часов была закрыта Эйфелева башня. Главная достопримечательность Франции полностью обледенела.
Источник: meteoprog.ua
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