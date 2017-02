Вебкамеры, установленные в помещении, где живут четверо котят, позволяют круглосуточно наблюдать за ними в режиме реального времени.В частности, международный развлекательный портал Mashable, назвал интернет-программу о котятах " идеальным " Большим братом " для поколения двухтысячных " . Отдельной похвалы от интернет-медиа удостоилось оригинальное название кошачьего шоу: " Keeping up with the Kattarshians " (можно перевести, как " Кошкин дом " ). Человек, придумавший его, явно знал о существовании американского реалити-шоу о жизни семейства Кардашян " Keeping Up with the Kardashians " .Четыр е х котят вместе с их мамой-кошкой нашли на автомобильной парковке (по другой версии – на складе) в промышленном районе исландской столицы. Животных доставили в кошачий приют Kattholt, принадлежащий Исландскому обществу защиты кошек. Когда животные немного подросли, руководство их временного пристанища совместно с информационным сайтом " Нутиминн " , придумало, как гарантированно пристроить котят в хорошие руки.Для этого животных решили сделать знаменитыми. Им выделили помещение, в котором построили декорации – двухэтажный неплохо меблированный дом, напоминающий кукольный. В его комнатах расставили несколько веб-камер. Они непрерывно транслируют кошачью жизнь в интернет. Проект поддержало исландское государственное ветеринарное ведомство и южно-исландское общество по наблюдению за соблюдением прав животных.У каждого из котят свой характер, они по-разному относятся друг к другу – совсем, как люди в реалити-шоу.Гудни – ч е рно-белый общительный задира, который очень любит поесть. Бриет – вес е лая и целеустремл е нная, но не слишком коммуникабельная. Ронья была самой слабой и маленькой из всех и долго не набирала вес, но, наконец, начала расти. Лидер группы – Стуббур. Он повредил хвост и ветеринару пришлось ампутировать кончик.Гостелерадио Исландии стало транслировать " Keeping up with the Kattarshians " по одному из своих бесплатных кабельных каналов. Как рассказывают в телекомпании, жизнью котят интересуются десятки тысяч исландцев (вс е население островного государства составляет 340 000 человек). Чаще всего зрители включают кошачье реалити-шоу по утрам или поздно ночью.Уже нашлись люди, готовые забрать одного из котят после окончания съ е мок.Источник: ScandiNews Фото с сайта nutiminn.is.