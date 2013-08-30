О четырех двухмесячных котятах – Гудни, Стуббуре, Бриет и Ронье, ставших звездами интернета, уже рассказали, видимо, все исландские средства массовой информации, включая национальное телевидение, и несколько иностранных изданий.
Вебкамеры, установленные в помещении, где живут четверо котят, позволяют круглосуточно наблюдать за ними в режиме реального времени.
В частности, международный развлекательный портал Mashable, назвал интернет-программу о котятах "идеальным "Большим братом" для поколения двухтысячных". Отдельной похвалы от интернет-медиа удостоилось оригинальное название кошачьего шоу: "Keeping up with the Kattarshians" (можно перевести, как "Кошкин дом"). Человек, придумавший его, явно знал о существовании американского реалити-шоу о жизни семейства Кардашян "Keeping Up with the Kardashians".
Четырех котят вместе с их мамой-кошкой нашли на автомобильной парковке (по другой версии – на складе) в промышленном районе исландской столицы. Животных доставили в кошачий приют Kattholt, принадлежащий Исландскому обществу защиты кошек. Когда животные немного подросли, руководство их временного пристанища совместно с информационным сайтом "Нутиминн", придумало, как гарантированно пристроить котят в хорошие руки.
Для этого животных решили сделать знаменитыми. Им выделили помещение, в котором построили декорации – двухэтажный неплохо меблированный дом, напоминающий кукольный. В его комнатах расставили несколько веб-камер. Они непрерывно транслируют кошачью жизнь в интернет. Проект поддержало исландское государственное ветеринарное ведомство и южно-исландское общество по наблюдению за соблюдением прав животных.
У каждого из котят свой характер, они по-разному относятся друг к другу – совсем, как люди в реалити-шоу.
Гудни – черно-белый общительный задира, который очень любит поесть. Бриет – веселая и целеустремленная, но не слишком коммуникабельная. Ронья была самой слабой и маленькой из всех и долго не набирала вес, но, наконец, начала расти. Лидер группы – Стуббур. Он повредил хвост и ветеринару пришлось ампутировать кончик.
Гостелерадио Исландии стало транслировать "Keeping up with the Kattarshians" по одному из своих бесплатных кабельных каналов. Как рассказывают в телекомпании, жизнью котят интересуются десятки тысяч исландцев (все население островного государства составляет 340 000 человек). Чаще всего зрители включают кошачье реалити-шоу по утрам или поздно ночью.
Уже нашлись люди, готовые забрать одного из котят после окончания съемок.
Источник: ScandiNews.
Фото с сайта nutiminn.is.
Вебкамеры, установленные в помещении, где живут четверо котят, позволяют круглосуточно наблюдать за ними в режиме реального времени.
В частности, международный развлекательный портал Mashable, назвал интернет-программу о котятах "идеальным "Большим братом" для поколения двухтысячных". Отдельной похвалы от интернет-медиа удостоилось оригинальное название кошачьего шоу: "Keeping up with the Kattarshians" (можно перевести, как "Кошкин дом"). Человек, придумавший его, явно знал о существовании американского реалити-шоу о жизни семейства Кардашян "Keeping Up with the Kardashians".
Четырех котят вместе с их мамой-кошкой нашли на автомобильной парковке (по другой версии – на складе) в промышленном районе исландской столицы. Животных доставили в кошачий приют Kattholt, принадлежащий Исландскому обществу защиты кошек. Когда животные немного подросли, руководство их временного пристанища совместно с информационным сайтом "Нутиминн", придумало, как гарантированно пристроить котят в хорошие руки.
Для этого животных решили сделать знаменитыми. Им выделили помещение, в котором построили декорации – двухэтажный неплохо меблированный дом, напоминающий кукольный. В его комнатах расставили несколько веб-камер. Они непрерывно транслируют кошачью жизнь в интернет. Проект поддержало исландское государственное ветеринарное ведомство и южно-исландское общество по наблюдению за соблюдением прав животных.
У каждого из котят свой характер, они по-разному относятся друг к другу – совсем, как люди в реалити-шоу.
Гудни – черно-белый общительный задира, который очень любит поесть. Бриет – веселая и целеустремленная, но не слишком коммуникабельная. Ронья была самой слабой и маленькой из всех и долго не набирала вес, но, наконец, начала расти. Лидер группы – Стуббур. Он повредил хвост и ветеринару пришлось ампутировать кончик.
Гостелерадио Исландии стало транслировать "Keeping up with the Kattarshians" по одному из своих бесплатных кабельных каналов. Как рассказывают в телекомпании, жизнью котят интересуются десятки тысяч исландцев (все население островного государства составляет 340 000 человек). Чаще всего зрители включают кошачье реалити-шоу по утрам или поздно ночью.
Уже нашлись люди, готовые забрать одного из котят после окончания съемок.
Источник: ScandiNews.
Фото с сайта nutiminn.is.
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