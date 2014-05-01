Кончита Вурст прекратит свое существование, ее "создатель" решил снова быть мужчиной.
Певец из Австрии Том Нойвирт, более известный всему миру как трансвестит-победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст, взорвал СМИ сообщением о том, что намерен навсегда распрощаться со своим женским альтер-эго. О том, что мир больше не увидит Кончиту Вурст.
"Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает", – цитируют все издания слова певца, добавившего, что для возвращение на сцену в мужском обличии он "должен убить" Кончиту.
Стоит отметить, что Том и придуманный им персонаж-трансвестит всегда позиционировались как два разных человека. У Кончиты были свои соцсети, своя история жизни, даже своя любовь – австрийский танцор бурлеска Жак Патриак, за которого она вышла замуж. После победы в "Евровидении-2014" Кончита Вурст путешествовала по Европе, выступая на гей-парадах, а также приняла участие в показе коллекции модельера Жан-Поля Готье, продемонстрировав свадебное платье. И снялась для лукбука Карла Лагерфельда.
Источник: Тop55.info
Певец из Австрии Том Нойвирт, более известный всему миру как трансвестит-победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст, взорвал СМИ сообщением о том, что намерен навсегда распрощаться со своим женским альтер-эго. О том, что мир больше не увидит Кончиту Вурст.
"Я нахожусь в поиске. Сейчас я сомневаюсь в себе, как никогда раньше. Я ищу то, что у меня получается лучше всего. Проблема в том, что я могу всего понемногу. Я ищу себя. И Том восстает", – цитируют все издания слова певца, добавившего, что для возвращение на сцену в мужском обличии он "должен убить" Кончиту.
Стоит отметить, что Том и придуманный им персонаж-трансвестит всегда позиционировались как два разных человека. У Кончиты были свои соцсети, своя история жизни, даже своя любовь – австрийский танцор бурлеска Жак Патриак, за которого она вышла замуж. После победы в "Евровидении-2014" Кончита Вурст путешествовала по Европе, выступая на гей-парадах, а также приняла участие в показе коллекции модельера Жан-Поля Готье, продемонстрировав свадебное платье. И снялась для лукбука Карла Лагерфельда.
Источник: Тop55.info
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