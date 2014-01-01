Торжественная церемония награждения прошла накануне в Лос-Анджелесе.
В Лос-Анджелесе 12 февраля прошла торжественная церемония награждения престижнейшей американской музыкальной премией Grammy. Многие звезды, пришедшие на мероприятие, постарались удивить общество откровенными и неординарными, а порой, и эпатажными нарядами.
Одним из самых запоминающихся образов стал лук Леди Гаги, которая пришла на церемонию обтянутая черной кожей, и облаченная в провокационный топ, демонстрирующий максимальное количество обнаженного тела.
Также предпочли откровенные наряды Деми Ловато, беременная Бейонсе, Селин Дион, Кейт Мосс, певица Рианна и многие другие знаменитости, пришедшие на вручение Grammy.
Источник: Корреспондент
В Лос-Анджелесе 12 февраля прошла торжественная церемония награждения престижнейшей американской музыкальной премией Grammy. Многие звезды, пришедшие на мероприятие, постарались удивить общество откровенными и неординарными, а порой, и эпатажными нарядами.
Одним из самых запоминающихся образов стал лук Леди Гаги, которая пришла на церемонию обтянутая черной кожей, и облаченная в провокационный топ, демонстрирующий максимальное количество обнаженного тела.
Также предпочли откровенные наряды Деми Ловато, беременная Бейонсе, Селин Дион, Кейт Мосс, певица Рианна и многие другие знаменитости, пришедшие на вручение Grammy.
Источник: Корреспондент
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