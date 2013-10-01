Следующая миссия НАСА, в рамках которой намечено изучение Марса и поиск признаков инопланетной жизни, сейчас находится на стадии компоновки программы и тестирования. Ее запуск запланирован на июль 2020 года. Уже известны цели будущей миссии и даже инструменты, которые будут задействованы, чтобы их достичь. Теперь же появилась информация о возможных местах посадки ровера.
После недавнего рабочего совещания специалисты НАСА показали три отобранные посадочные площадки (ранее было восемь кандидатов): северо-восток Большого Сирта (Northeast Syrtis), кратер Эзеро (Jezero Crater) и Колумбийские холмы (Columbia Hills), точнее — кратер Гусева.
Новый ровер, который будет задействован в миссии, получил название Mars 2020. Он будет исследовать те области Красной планеты, где древняя среда, возможно, была благоприятной для жизни микроорганизмов.
Иными словами, ученых по-прежнему интересует вопрос: "есть ли жизнь на Марсе или была ли она когда-нибудь там?". Кстати, ранее стало известно, что следующий марсоход НАСА отправится на Красную планету с компаньоном.
Исследователи поясняют: для того чтобы снизить риск и уменьшить расход средств, новый марсоход будет выглядеть подобно своему предшественнику Curiosity, но устройство дополнительно оснастят множеством новых научных приборов, что улучшит исследование Красной планеты в несколько раз.
Во время миссии зонд будет проводить геологические оценки грунта и искать возможные останки марсианских микробов. Зондирование породы поможет либо обнаружить свидетельства прошлой жизни, либо окончательно опровергнет предположения исследователей о ее существовании. На протяжении всего исследования марсоход будет собирать образцы грунта и скальных пород в свое хранилище для последующей отправки их на Землю.
Кроме того, вся полученная информация пригодится и для будущих пилотируемых миссий. В частности, ровер поможет определить те ресурсы, которые могли бы пригодиться первым колонизаторам Красной планеты.
Успех будущей миссии будет зависеть именно от определения правильного места посадки ровера, уверены специалисты. Очевидно, что марсоход должен удачно приземлиться и без труда передвигаться по выбранному месту, но важны также и другие критерии. Например, предполагается ли там наличие воды в какой-либо форме (а она, как известно, там есть). Ценность имеет и наличие разнообразных горных пород и грунта, поскольку некоторые виды могут дольше сохранять признаки жизни, чем другие.
Все эти критерии принимались в расчет, когда определялись возможные места посадки аппарата.
Отмечается, что если ровер Mars 2020 посетит кратер Гусева, то он тем самым почтит своего "предка" – марсход "Спирит" (Spirit). Последний работал там с 2004 по 2010 годы. Марсоход тогда обнаружил отложения кремния, которые могли быть выброшены на поверхность некой древней гидротермальной системой, которая, в свою очередь, могла питать жизнь, существовавшую миллиарды лет назад.
Также ранее в кратере Эзеро была замечена высохшая дельта древней реки — там могут находиться органические молекулы. Ученые отмечают, что интерес представляет не только дельта бывшей реки, но и скалы, расположенные вверх по течению: и там, и там могут быть признаки марсианской жизни.
Последний претендент – Большой Сирт – находится относительно недалеко от кратера Эзеро. Многослойный ландшафт этого региона будет интересен для изучения с точки зрения геологии и, возможно, поможет ученым получить больше информации о "молодости" Красной планеты.
Правда, пока неизвестно, когда же именно станет известен "победитель" – точное место посадки ровера.
Источник: Вести
После недавнего рабочего совещания специалисты НАСА показали три отобранные посадочные площадки (ранее было восемь кандидатов): северо-восток Большого Сирта (Northeast Syrtis), кратер Эзеро (Jezero Crater) и Колумбийские холмы (Columbia Hills), точнее — кратер Гусева.
Новый ровер, который будет задействован в миссии, получил название Mars 2020. Он будет исследовать те области Красной планеты, где древняя среда, возможно, была благоприятной для жизни микроорганизмов.
Иными словами, ученых по-прежнему интересует вопрос: "есть ли жизнь на Марсе или была ли она когда-нибудь там?". Кстати, ранее стало известно, что следующий марсоход НАСА отправится на Красную планету с компаньоном.
Исследователи поясняют: для того чтобы снизить риск и уменьшить расход средств, новый марсоход будет выглядеть подобно своему предшественнику Curiosity, но устройство дополнительно оснастят множеством новых научных приборов, что улучшит исследование Красной планеты в несколько раз.
Во время миссии зонд будет проводить геологические оценки грунта и искать возможные останки марсианских микробов. Зондирование породы поможет либо обнаружить свидетельства прошлой жизни, либо окончательно опровергнет предположения исследователей о ее существовании. На протяжении всего исследования марсоход будет собирать образцы грунта и скальных пород в свое хранилище для последующей отправки их на Землю.
Кроме того, вся полученная информация пригодится и для будущих пилотируемых миссий. В частности, ровер поможет определить те ресурсы, которые могли бы пригодиться первым колонизаторам Красной планеты.
Успех будущей миссии будет зависеть именно от определения правильного места посадки ровера, уверены специалисты. Очевидно, что марсоход должен удачно приземлиться и без труда передвигаться по выбранному месту, но важны также и другие критерии. Например, предполагается ли там наличие воды в какой-либо форме (а она, как известно, там есть). Ценность имеет и наличие разнообразных горных пород и грунта, поскольку некоторые виды могут дольше сохранять признаки жизни, чем другие.
Все эти критерии принимались в расчет, когда определялись возможные места посадки аппарата.
Отмечается, что если ровер Mars 2020 посетит кратер Гусева, то он тем самым почтит своего "предка" – марсход "Спирит" (Spirit). Последний работал там с 2004 по 2010 годы. Марсоход тогда обнаружил отложения кремния, которые могли быть выброшены на поверхность некой древней гидротермальной системой, которая, в свою очередь, могла питать жизнь, существовавшую миллиарды лет назад.
Также ранее в кратере Эзеро была замечена высохшая дельта древней реки — там могут находиться органические молекулы. Ученые отмечают, что интерес представляет не только дельта бывшей реки, но и скалы, расположенные вверх по течению: и там, и там могут быть признаки марсианской жизни.
Последний претендент – Большой Сирт – находится относительно недалеко от кратера Эзеро. Многослойный ландшафт этого региона будет интересен для изучения с точки зрения геологии и, возможно, поможет ученым получить больше информации о "молодости" Красной планеты.
Правда, пока неизвестно, когда же именно станет известен "победитель" – точное место посадки ровера.
Источник: Вести
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