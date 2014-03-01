Впервые за 20 лет после трагической гибели принцессы Дианы ее старший сын принц Уильям посетит французскую столицу. Компанию Уильяму составит его жена Кейт Миддлтон.
Поездка пары в Париж намечена на следующий месяц. Во Франции Кейт и Уильям проведут всего пару дней: за это время представители королевской семьи планируют провести официальный ужин с послом Великобритании, посетить матч по регби, который состоится между командами Франции и Уэльса в Париже 18 марта, а также провести еще несколько деловых встреч.
Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Вместе с Дианой в машине находились ее возлюбленный Додди аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс, который стал единственным выжившим в аварии.
Источник: Сплетник
Поездка пары в Париж намечена на следующий месяц. Во Франции Кейт и Уильям проведут всего пару дней: за это время представители королевской семьи планируют провести официальный ужин с послом Великобритании, посетить матч по регби, который состоится между командами Франции и Уэльса в Париже 18 марта, а также провести еще несколько деловых встреч.
Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Вместе с Дианой в машине находились ее возлюбленный Додди аль-Файед, водитель Анри Поль и телохранитель Тревор Рис-Джонс, который стал единственным выжившим в аварии.
Источник: Сплетник
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