В США почти 200 тысяч человек должны будут выехать из своих домов в зоне бедствия. Угроза затопления в Калифорнии все еще высока, и власти боятся, что из-за дождей переполненная и самая крупная дамба в США Оровилл не выдержит и затопит все вокруг.
Эвакуацию населения объявили еще вчера, 12 февраля. Это было сделано после того, как на конструкции дамбы инженерами были замечены следы эрозии. Кроме того, выявленная вчера промоина 60 на 9 метров увеличивается в размерах.
Десятки тысяч жителей выстаивают в пробках многие часы, чтобы выехать из опасной зоны и спасти свои жизни и жизни своих семей.
Источник: Диалог
Эвакуацию населения объявили еще вчера, 12 февраля. Это было сделано после того, как на конструкции дамбы инженерами были замечены следы эрозии. Кроме того, выявленная вчера промоина 60 на 9 метров увеличивается в размерах.
Десятки тысяч жителей выстаивают в пробках многие часы, чтобы выехать из опасной зоны и спасти свои жизни и жизни своих семей.
Источник: Диалог
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