Современные женщины стали очень независимыми и не потерпят того, чтобы их права кто-то ущемлял, однако в мире все еще остается несколько государств, где женщины ограничены в правах и даже не имеют права голоса.
Невыносимые условия жизни женщинам создают в некоторых африканских государствах, а также в восточных странах, и ни одна европейская женщина, которая ценит свободу, никогда не согласилась бы жить в такой стране. Европейки, американки и жительницы других западных стран даже представит не могут, что в некоторых государствах женщины подвергаются публичным надругательствам, их продают в рабство и эксплуатируют. Сложная ситуация складывается в Ираке – еще несколько лет назад иракские женщины могли похвастаться отличным образованием, однако сейчас девочки даже не посещают школу и не выходят на улицу, поскольку их могут поймать боевики ИГИЛ, изнасиловать или продать в рабство.
Пакистан занимает первое место в мире по числу дискриминаций в отношении женщин. Правда, сейчас ситуация постепенно меняется, и самые смелые дамы даже становятся бизнесменами и политиками. Также в рейтинг самых опасных стран для женщин эксперты включили Индию, Сомали и Египет.
Источник: Replyua.net
Невыносимые условия жизни женщинам создают в некоторых африканских государствах, а также в восточных странах, и ни одна европейская женщина, которая ценит свободу, никогда не согласилась бы жить в такой стране. Европейки, американки и жительницы других западных стран даже представит не могут, что в некоторых государствах женщины подвергаются публичным надругательствам, их продают в рабство и эксплуатируют. Сложная ситуация складывается в Ираке – еще несколько лет назад иракские женщины могли похвастаться отличным образованием, однако сейчас девочки даже не посещают школу и не выходят на улицу, поскольку их могут поймать боевики ИГИЛ, изнасиловать или продать в рабство.
Пакистан занимает первое место в мире по числу дискриминаций в отношении женщин. Правда, сейчас ситуация постепенно меняется, и самые смелые дамы даже становятся бизнесменами и политиками. Также в рейтинг самых опасных стран для женщин эксперты включили Индию, Сомали и Египет.
Источник: Replyua.net
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