Игроки испанского клуба "Бетис" на домашний матч 22-го тура Примеры с "Валенсией" вышли в футболках с надписью "Мы все Зозуля". Таким образом футболисты выразили свою солидарность с футболистом сборной Украины Романом Зозулей, который оказался в ловушке из-за действия фанатов.
Также во время встречи местные болельщики скандировали имя нашего соотечественника, который до сих пор принадлежит "Бетису", хотя он и официально перешел в аренду в "Райо Вальекано".
Напомним, что ультрас испанской команды "Райо Вальекано" обвинили Зозулю в нацизме и потребовали от клуба не подписывать игрока. Поводом стала футболка с трезубцем, в которой игрок прилетел в Испании еще прошлым летом.
Кроме того, Зозуле грозит полугодовое отлучение от футбола из-за правила ФИФА, запрещающие спортсменам выступать за три разные команды в течение одного сезона.
Источник: Обозреватель.
Также во время встречи местные болельщики скандировали имя нашего соотечественника, который до сих пор принадлежит "Бетису", хотя он и официально перешел в аренду в "Райо Вальекано".
Напомним, что ультрас испанской команды "Райо Вальекано" обвинили Зозулю в нацизме и потребовали от клуба не подписывать игрока. Поводом стала футболка с трезубцем, в которой игрок прилетел в Испании еще прошлым летом.
Кроме того, Зозуле грозит полугодовое отлучение от футбола из-за правила ФИФА, запрещающие спортсменам выступать за три разные команды в течение одного сезона.
Источник: Обозреватель.
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