В преддверии весны все больше начинаешь задумываться о смене образа и подборе новой прически.
А если говорить точнее, то "растрепанность" снова в моде. Укладка подходит длинным и коротким волосам, создавая эффект, словно вы только что пришли с пляжа, где морской ветер растрепал ваши идеальные локоны.
Для создания прически понадобятся пенки и муссы с легкой текстурой. Избегайте начесов, в 2017 стилисты советуют отказаться от них. Прическа не потеряет своей актуальности в новом году. Она подходит для делового стиля и вечернего образа. Конский хвост визуально подтягивает лицо и станет открытием для девушек, которые хотят выглядеть элегантно.
Главный плюс такой прически – сделать ее очень просто. Как можно туже соберите волосы на макушке и завяжите их тонкой резинкой, неровности можно скрыть при помощи невидимок.
Хвост хорошо смотрится на гладких волосах, а вот обладательницам кучерявых волос понадобятся хорошие стайлинговые средства.
Это могут быть гели для волос и лаки сильной фиксации.
Источник: Ubr
А если говорить точнее, то "растрепанность" снова в моде. Укладка подходит длинным и коротким волосам, создавая эффект, словно вы только что пришли с пляжа, где морской ветер растрепал ваши идеальные локоны.
Для создания прически понадобятся пенки и муссы с легкой текстурой. Избегайте начесов, в 2017 стилисты советуют отказаться от них. Прическа не потеряет своей актуальности в новом году. Она подходит для делового стиля и вечернего образа. Конский хвост визуально подтягивает лицо и станет открытием для девушек, которые хотят выглядеть элегантно.
Главный плюс такой прически – сделать ее очень просто. Как можно туже соберите волосы на макушке и завяжите их тонкой резинкой, неровности можно скрыть при помощи невидимок.
Хвост хорошо смотрится на гладких волосах, а вот обладательницам кучерявых волос понадобятся хорошие стайлинговые средства.
Это могут быть гели для волос и лаки сильной фиксации.
Источник: Ubr
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