Некоторые пользователи переживают за здоровье хищников, но в зоопарке уверяют, что все в норме
В сети обратили внимание на фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин.
В то же время, пользователи сети беспокоятся за здоровье располневших тигров. Некоторые юзеры даже предположили, что хищники ели слишком много еды во время празднования Китайского Нового года. Нашлись и те, кто выразил обеспокоенность за здоровье животных.
Впрочем, как отмечает издание, на самом деле амурские тигры специально нагуливают запасы жира, чтобы адаптироваться к суровой зиме в Харбине, где столбики термометров могут опускаться до –20 градусов. Журналистов заверили, что звери вернут форму к лету.
Источник: Сегодня
В сети обратили внимание на фотографии растолстевших амурских тигров в китайском зоопарке города Харбин.
В то же время, пользователи сети беспокоятся за здоровье располневших тигров. Некоторые юзеры даже предположили, что хищники ели слишком много еды во время празднования Китайского Нового года. Нашлись и те, кто выразил обеспокоенность за здоровье животных.
Впрочем, как отмечает издание, на самом деле амурские тигры специально нагуливают запасы жира, чтобы адаптироваться к суровой зиме в Харбине, где столбики термометров могут опускаться до –20 градусов. Журналистов заверили, что звери вернут форму к лету.
Источник: Сегодня
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