В Китае в городе Шэньси мужчине удалось невероятным образом спасти свою жену, которая уже собиралась прыгнуть с крыши многоэтажки- видео опубликовали в сети.
Китайские СМИ сообщают, правоохранительным органам о ее намерении покончить жизнь самоубийством сообщили ее родные.
Поэтому полицейские выехали на место происшествия, однако на крыше дома они увидели, как мужчина пытается спасти жену, но та в свою очередь весом тянет его вниз.
В результате обоих удалось спасти. Причины, толкнувшие женщину на такой шаг, выясняются.
Источник: Подробности
Китайские СМИ сообщают, правоохранительным органам о ее намерении покончить жизнь самоубийством сообщили ее родные.
Поэтому полицейские выехали на место происшествия, однако на крыше дома они увидели, как мужчина пытается спасти жену, но та в свою очередь весом тянет его вниз.
В результате обоих удалось спасти. Причины, толкнувшие женщину на такой шаг, выясняются.
Источник: Подробности
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