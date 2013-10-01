Некоторые звездные актеры так похожи, что часто вводят зрителей в заблуждение. А что, это, в самом деле, разные люди?
Бывает, что смотришь филь и думаешь, что видел этого актера сто раз, а оказывает это совершенно разные люди. Давайте разбираться:
Патрик Демпси и Гийом Кане
Брэдли Купер и Рэйф Файнс
Натали Портман и Кира Найтли
Синди Кроуфорд и Ева Мендес
Билл Мюррей и Джеймс Белуши
Дженнифер Гарнер и Хилари Суонк
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Ким Кардашьян и Николь Шерзингер
Источник: Ubr
Бывает, что смотришь филь и думаешь, что видел этого актера сто раз, а оказывает это совершенно разные люди. Давайте разбираться:
Патрик Демпси и Гийом Кане
Брэдли Купер и Рэйф Файнс
Натали Портман и Кира Найтли
Синди Кроуфорд и Ева Мендес
Билл Мюррей и Джеймс Белуши
Дженнифер Гарнер и Хилари Суонк
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Мишель Уильямс и Кэри Маллиган
Джеффри Дин Морган и Хавьер Бардем
Ким Кардашьян и Николь Шерзингер
Источник: Ubr
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