В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Таборинском районе тела 7-летней девочки, которая предположительно погибла от укусов собак.
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются. Уже установлены владельцы собак. Пока непонятно, как они покинули вольер и оказались на площадке. По предварительным данным, собаки были беспородными и использовались для охоты. В минувший четверг собаки загрызли в центре Москвы пожилую женщину.
Позднее выяснилось, что четырех к на территорию одного из государственных учреждений на улице Казакова в Москве выпустил из вольера охранник, не убедившись в отсутствии посторонних.
Источник: Вести ФМ
Сейчас все обстоятельства трагедии выясняются. Уже установлены владельцы собак. Пока непонятно, как они покинули вольер и оказались на площадке. По предварительным данным, собаки были беспородными и использовались для охоты. В минувший четверг собаки загрызли в центре Москвы пожилую женщину.
Позднее выяснилось, что четырех к на территорию одного из государственных учреждений на улице Казакова в Москве выпустил из вольера охранник, не убедившись в отсутствии посторонних.
Источник: Вести ФМ
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